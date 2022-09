Terrorisme : 8 projets d'attentat ont été déjoués depuis le début de l'année

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a affirmé ce mardi 20 septembre que huit projets d'attentat ont été déjoués en France depuis le début de l’année.

La menace terroriste est «persistante et peut frapper à tout moment le territoire national», a affirmé Gérald Darmanin ce mardi, lors d’une audition par la commission des lois de l’Assemblée. Ainsi, huit projets d'attentat ont été déjoués depuis le début de l’année, a révélé le ministre de l'Intérieur. Ils sont, «souvent, pour ne pas dire quasi-exclusivement d’origine islamiste», a-t-il poursuivi, en précisant tout de même que des groupuscules d’ultra-droite et d’ultra-gauche peuvent aussi se montrer dangereux.

«Si, désormais, la menace exogène, qui vient de l’extérieur pour toucher les Français, comme au Bataclan (en novembre 2015, ndlr), est moins importante, nous avons quand même un rehaussement des signalements de terroristes qui viendraient du Levant (le Proche-Orient, ndlr) ou de l’Afrique subsaharienne», a annoncé Gérald Darmanin. Il a annoncé que 500 signalements avaient été effectués aux services de renseignement depuis qu’il est en poste (juillet 2020).

39 attentats évités lors du premier quinquennat

Le ministre de l’Intérieur a rappelé que la menace principale est celle endogène, c’est-à-dire des «personnes qui se radicalisent à l’intérieur de notre pays, de moins en moins dans des lieux de culte et de plus en plus sur internet».

Gérald Darmanin a également informé que 39 attentats ont été évités durant le premier quinquennat. Les moyens technologiques mis en place par les autorités, mais aussi physiques, ont été loués.

Il a ainsi affirmé que sur les 10.000 policiers recrutés lors du premier quinquennat Macron, «4.000 ont été à la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) et aux renseignements territoriaux». De même, le budget de la DGSI a doublé, a-t-il affirmé.