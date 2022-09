Kylian Mbappé marabouté en 2019, proche blessé par balles, entourage criminel… Tout ce qu’il faut retenir des «révélations» de Mathias Pogba

Mathias Pogba a publié de nombreuses vidéos sur Twitter, pour dévoiler les révélations dont il parlait à propos de son frère Paul.

Du nouveau dans l’affaire Mathias et Paul Pogba. Le frère du footballeur de l’équipe de France a publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux, pour dévoiler les nombreuses révélations auxquelles il faisait référence au début de cette histoire.

Ces nombreuses vidéos (plus d'une trentaine) ont été diffusées via un «bot» (programmation automatisée), car Mathias Pogba est placé en détention provisoire dans ce dossier, comme quatre autres individus, pour une tentative d’extorsion estimée à 13 millions d’euros et des faits de séquestration.

Maraboutage de Kylian Mbappé en 2019

Mathias Pogba a affirmé que son frère Paul a bien marabouté Kylian Mbappé, avant un match de Ligue des champions. Il s’agissait du huitième de finale retour, le 6 mars 2019, entre le PSG et Manchester United. A l’aller, Paris l’avait emporté 2-0 en Angleterre. Paul Pogba aurait alors demandé au marabout de neutraliser l’attaquant français. Manchester avait remporté 3-1 cette partie et s’était qualifié pour le tour suivant. L’accusateur a aussi indiqué que d’autres personnes ont été visées : «mon frère, à plusieurs reprises, a jeté des sorts à ses coéquipiers de footballeurs, dont le prodige Kylian Mbappé, que ce soit par jalousie ou pour gagner une rencontre».

Les rapports de Paul Pogba avec le marabout, dénommé Ibrahim et surnommé «Grande», auraient démarré un an plus tôt, en 2018, afin de remporter la Coupe du monde, selon Mathias. Il lui aurait été présenté via Serge Aurier, ancien joueur du PSG jouant à l’époque à Tottenham. Il aurait ensuite dépensé «au moins quatre millions d’euros» «pour ces prestations mystiques», a affirmé Mathias. Il a appuyé ces accusations en se basant sur les propos d’un ancien proche de Paul Pogba, «Mam’s» (Mamadou Gassama). Celui-ci fait par ailleurs partie des individus placés en détention dans l’affaire (il est soupçonné de lui avoir volé 200.000 euros, selon RMC Sport).

Un entourage de «criminels et délinquants»

Mathias Pogba a aussi affirmé dans ses vidéos qu’il existe une «collusion» entre son frère et le «crime organisé» : «beaucoup seront choqués et auront du mal à le croire, mais c'est la vérité. C'est la raison pour laquelle notre famille et nos proches sont en danger aujourd'hui. Mon frère (...) a toujours eu dans son entourage des criminels et des délinquants et [...] encore aujourd'hui», a-t-il dit.

Il a accusé son frère de s’en être servi «pour se protéger dans la rue et (…) pour qu’ils fassent couler le sang». Il a ainsi affirmé que «certains de nos proches (se sont) déjà fait agresser et tirer dessus à cause de lui», suite aux trahisons supposées de Paul envers ces hommes.

Un homme blessé par balles

En lien avec ces supposés «criminels» gravitant dans l’entourage de Paul Pogba, Mathias a annoncé que sa famille était menacée. Un «proche» se serait même fait tirer dans la main. Expliquant que l’homme aurait fait gagner du temps à son frère, «les bandits attrapèrent ce proche pour lui tirer une balle dans la main, afin de faire passer un message à mon frère, comme quoi la vie de ses proches était en danger». Des faits qui pourraient être corroborés par le rapport d’enquête dévoilé par RTL, qui fait mention d’un individu blessé par balle dans l’affaire. Une attaque commise le 10 août dernier.

Mathias Pogba a également confié avoir été lui-même «braqué», et expliqué que ces individus ont brûlé des voitures de la famille et «mis le feu» chez leur mère.