Affaire Paul Pogba : «braqué, je leur ai dit que j’allais payer», ce que le joueur a déclaré à la police

Entendu le 9 août dernier par les enquêteurs de l’Office central de la lutte contre le crime organisé, chargés de l’affaire, Paul Pogba a livré les détails, révélés par Le Monde, sur la tentative d’extorsion de fonds dont il a été victime.

Le scénario de la nuit du 19 mars commence à prendre forme. Ce jour-là, en marge d’un rassemblement avec l’équipe de France, Paul Pogba a rendu visite à un ami d’enfance et sa famille à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne).

Et en fin de soirée, au moment de regagner son hôtel à Paris, il est emmené de force par d’anciennes connaissances dans un appartement, situé à une quinzaine de kilomètres à Chanteloup-en-Brie. A l’intérieur, l’international français, contraint d’éteindre son téléphone portable, est braqué par deux hommes cagoulés fortement armés et porteurs de gilets pare-balles avant de se voir demander de payer la somme de 13 millions d’euros pour «services rendus».

Sous la menace, il n’a opposé aucune résistance. «J’avais peur, a confié Paul Pogba aux enquêteurs dans un récit révélé ce lundi par Le Monde. Les deux gars ont rebraqué leurs armes sur moi. Du coup, en étant braqué ainsi sous la menace, je leur ai dit que j’allais payer. Ils criaient : ‘Ta gueule, baisse les yeux’. (…) L’un des deux cagoulés a parlé à l’oreille de Roushdane (un des cinq suspects mis en examen dans cette affaire avec son frère Mathias, ndlr). Quand les gars cagoulés repartent, Roushdane m’a dit qu’il fallait que je les paye, sinon on était tous en danger.»

Comme révélé précédemment, le joueur de la Juventus Turin, qui a pu quitter les lieux au petit matin, a tenté de régler la somme à ses maîtres-chanteurs, qui l’ont menacé de divulguer le contenu d’une clé USB prouvant qu’il a payé un marabout pour jeter un sort à ses adversaires et à Kylian Mbappé, mais sa banque a bloqué la transaction, qu'elle trouvait suspecte. Ce n’est qu’au printemps, après avoir subi de nouvelles pressions, qu’il a payé la somme de 100.000 euros en espèces à un certain Boubacar. Il a ensuite demandé à sa banque italienne d’effectuer un virement de 13 millions d’euros sur un compte à Dubaï pour que cette somme soit transférée sur le compte d’un autre suspect prénommé Adama. Mais Paul Pogba s’est finalement rétracté.

Entre-temps, toujours selon Le Monde, le joueur aurait également signé un document dans lequel il s’engageait à financer des investissements dans la cryptomonnaie par un virement vers une société. Mais beaucoup de zones d’ombres subsistent dans cette affaire.

Alors que Paul Pogba et sa mère ont été placés sous protection policière en Italie, les cinq suspects, dont son grand frère Mahtias, qui ont été mis en examens et incarcérés ce week-end, assurent avoir subi des pressions et des menaces d’un «second cercle» de maîtres chanteurs.