Violences faites aux femmes : Julien Bayou démissionne de son poste de secrétaire national d'EELV

Accusé de violences psychologiques par une ex-compagne, le secrétaire national d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV), Julien Bayou, a annoncé ce lundi dans un communiqué démissionner de ses fonctions.

Une situation «intenable». Julien Bayou, accusé de harcèlement moral par son ex-compagne, a annoncé ce lundi matin sa démission de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts (EELV) et de la présidence du groupe écologiste à l’Assemblée nationale dans un communiqué.

«Je suis accusé de faits qui ne me sont pas présentés, dont mes accusateurs-ices disent qu’ils ne sont pas pénalement répréhensibles, et dont je ne peux pour autant pas me défendre puisqu’on refuse de m’entendre», a expliqué Julien Bayou, précisant qu'il tiendra une conférence de presse à 16h à Paris.

Au lendemain de cette mise en cause, mardi dernier, les Verts avaient déjà commencé à prendre certaines mesures le concernant, en annonçant notamment sa «mise en retrait» de la co-présidence du groupe à l'Assemblée nationale : «le groupe écologiste prend très au sérieux la parole des femmes et le sujet des violences faites aux femmes».

Sous pression depuis plusieurs jours et dans un contexte qu'il juge «délétère», l'ancien numéro un du parti a tout de même souhaité préciser que ce départ ne remet en question ni son «mandat de député», ni son «engagement présent et à venir».