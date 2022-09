Fermeture de 4.300 lits d'hôpitaux en 2021 : «Il n’y a pas de volonté budgétaire de fermer des lits», selon Olivier Véran

Invité ce mercredi 28 septembre dans La Matinale de CNEWS, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, est revenu sur la situation des hôpitaux en France, notamment la fermeture de 4.300 lits en 2021.

4.300 lits d’hôpitaux ont été fermés en France en 2021, selon une étude du ministère de la Santé publiée mardi. Invité de la Matinale de CNEWS ce mercredi, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, est revenu sur la situation des hôpitaux en France.

La baisse des capacités hospitalières, en plus de l’épidémie du Covid-19, est aussi due à des «contraintes de personnel ne permettant pas de maintenir les lits», explique la direction statistique des ministères sociaux (Drees).

Au 31 décembre, les 2.984 hôpitaux publics et privés disposaient très exactement de 382.587 lits d'hospitalisation complète, soit 4.316 de moins en un an. Ce chiffre est pour le moment provisoire et légèrement en baisse concernant l’année 2020, avec 4.900 lits supprimés.

Des chiffres que l’ancien ministre de la Santé justifie par le manque de personnel dans le secteur hospitalier, accentué par la crise du Covid. Il rassure néanmoins en ajoutant que ces lits sont «fermés temporairement», et que le gouvernement prévoit une augmentation de 4% du budget des hôpitaux. Ce projet de loi sera présenté dans le nouveau budget de la Sécurité sociale au parlement, cet automne.

21.000 lits supprimés entre 2016 et 2021

Au total, plus de 21.000 lits ont été supprimés durant le premier mandat du président Emmanuel Macron, entre 2016 et 2021. Ces chiffres sont deux fois plus élevés que son prédécesseur François Hollande avec 10.000 lits fermés, contre 37.000 sous Nicolas Sarkozy.

Cette tendance sur plusieurs années «reflète la volonté de réorganiser l'offre dans un contexte de virage ambulatoire», expression consacrée pour désigner la part croissante des soins sans nuit à l'hôpital, notamment en chirurgie, selon Santé publique France.

Ces résultats sont à distancier du nombre de places d’hospitalisation «de jour», qui a poursuivi sa hausse avec 2.743 ouvertures en 2021, soit au total 82.502 places avec ainsi 9.000 de plus en cinq ans. L'hospitalisation à domicile a également enregistré une nette progression de ses capacités, de 6,8% après un bond de plus de 10% en 2020.

Avec 22.800 patients pouvant être pris en charge simultanément sur le territoire, ce mode de prise en charge représente désormais «7,6% des capacités totales en hospitalisation complète» hors psychiatrie, contre 2,1% en 2006.