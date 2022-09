Harcèlement moral à France Télécom : l'ex-PDG Didier Lombard voit sa peine allégée en appel

L'ex-PDG de France Télécom Didier Lombard, condamné en 2019 à quatre mois de prison ferme pour harcèlement moral institutionnel, a vu sa peine allégée en appel, ce vendredi.

Une peine moins lourde. L'ex-PDG de France Télécom Didier Lombard a vu sa peine allégée aujourd'hui par la cour d'appel de Paris.

En 2019, il avait été condamné à quatre mois de prison ferme pour des faits d'harcèlement moral institutionnel. Une peine révisée ce vendredi, à un an de prison assorti en totalité du sursis.

Aujourd'hui âgé de 80 ans, l'ancien chef d'entreprise a reçu une amende comparable à celle décidée en première instance, soit 15.000 euros.

Son numéro 2 à l'époque des faits (entre 2007 et 2008), Louis-Pierre Wenès, a également été condamné en appel à un an de prison assorti de sursis et d'une amende de 15.000 euros, douze ans après les faits marqués par une vague de suicides de salariés du groupe.