Nuit blanche : 5 installations incontournables à découvrir à Paris

Rendez-vous artistique nocturne devenu incontournable, la Nuit Blanche, qui fête cette année ses 20 ans, est de retour dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 octobre.

Un musée à ciel ouvert. Orchestrée cette année par la directrice artistique Kitty Hartl, la Nuit Blanche investira les rues de Paris dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 octobre. Cette édition mettra à nouveau à l’honneur les relations entre art et sport, et transformera la ville lumière en «jardin exubérant». Voici 5 installations et performances à découvrir dans les rues de la capitale.

Paris 1er : «SPECULUM», de Smack

Les noctambules pourront admirer «Speculum», un triptyque numérique monumental installé dans le jardin Nelson Mandela (Paris 1er). Conçu par Smack, un collectif d’artistes néerlandais, cette interprétation digitale du Jardin des délices de Jérôme Bosch offre une relecture des récits mythologiques et religieux spéculant sur la vie et la mort.

Paris 4e : «Purple Rain», de PIERRE ARDOUVIN

Pour voir la vie en violet, direction l'Académie du Climat (Paris 4e). Le plasticien français Pierre Ardouvin y présente «Purple Rain», nommée d'après la célèbre chanson de Prince. Son installation active un environnement de pluie artificielle violette. Utilisant des techniques du 7e art, l’artiste permet aux visiteurs d’être acteurs de leurs propres fantaisies.

©Pierre Ardouvin

Paris 13e : «Le cauchemar de Séville», de Massimo Furlan

Les fans du ballon rond pourront aller se promener vers le Stade Charléty (Paris 13e) pour découvrir la performance du metteur en scène suisse Massimo Furlan. Baptisé «Cauchemar de Séville», son projet reconstitue le match France-Allemagne de la Coupe du monde de football 1982 à Séville. Cette mythique demi-finale sera rejouée, mais sans ballon et avec une seule équipe : les bleus.

©Massimo Furlan

Paris 16e : «UNE BALANÇOIRE POUR MOLITOR», de ANNIE SPERLING

L’artiste américaine Annie Sperling, qui travaille avec de grandes figures de la pop culture, comme Billie Eilish, transformera la piscine Molitor (Paris 16e) en un univers psychédélique, balayé de couleurs douces, et que Kitten de Ville, figure du neo burlesque, rejoindra sur une balançoire amarrée au bord du bassin.

©Annie Sperling

Paris 19e : «CONSTELLATIONS», de JOANIE LEMERCIER

L’artiste française Joanie Lemercier, activiste climatique, signe quant à elle «Constellation», une installation en trois dimensions mêlant éléments naturels et technologies. Située au parc de la Villette (Paris 19e), près du canal de l’Ourcq, cette expérience de 16 minutes offrira au public un voyage poétique et onirique vers le cosmos.