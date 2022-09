Rennes : un homme jugé pour viols et agressions sexuelles sur 27 enfants

Le procès d'un magicien amateur, accusé de viols et agressions sexuelles de 27 enfants, commis pour la plupart entre 2006 et 2017, s'est ouvert vendredi devant la cour d'assises des mineurs d'Ille-et-Vilaine.

Agé de 36 ans, un ancien magicien est jugé à partir de ce vendredi pour plusieurs viols et agressions sexuelles réalisés sur des mineurs, pendant plus de dix ans. Le procès se tient à la cour d'assises des mineurs, à Rennes. Il encourt vingt ans de réclusion.

L'homme comparaît pour des faits de «viols incestueux», «viols sur mineur de 15 ans», «agressions sexuelles» et «corruption de mineurs» sur 27 enfants âgés 3 à 15 ans au moment des faits. Il usait de son entreprise et de son statut pour se rapprocher d'enfants de son entourage familial et amical.

Invité pour animer des anniversaires, mariages ou même en vacances avec des amis, il parvenait «de cette manière à s'intégrer, pour finir par réussir à dormir avec les enfants», a indiqué maître Olivier Pacheu, qui représente deux victimes, violées et agressées, à l'âge de 6 et 11 ans.

«l'ami de la famille, le bon tonton»

Les faits se sont, pour la plupart, déroulés en Bretagne, Normandie, dans les Deux-Sèvres mais également en Suisse.

Ce trentenaire était devenu «l'ami de la famille, le bon tonton qui garde les enfants». Un homme «très jovial et ouvert d'esprit», selon Gwendoline Tenier, avocate d'une mère dont la fille a été abusée.

Une première plainte avait été déposée en 2014 mais c'est seulement en 2017 que l'affaire a éclaté lorsque le magicien est passé aux aveux auprès d'un parent de victime. Placé en garde à vue puis en détention provisoire, il a reconnu les faits.

En 2011, l'individu avait été condamné à dix mois de prison avec sursis, avec une interdiction de paraître avec des mineurs pour l'agression d'une fillette rencontrée dans un centre de loisirs.