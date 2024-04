Coupe de France : pourquoi une échauffourée a-t-elle éclaté à la fin du match entre le PSG et Rennes ?

Une échauffourée a éclaté sur la pelouse du Parc des Princes, mercredi soir, à l’issue de la qualification du PSG contre Rennes en demi-finale de la Coupe de France (1-0).

La situation était tendue au coup de sifflet final. A l’issue de la qualification du PSG contre Rennes, mercredi soir, en demi-finale de la Coupe de France (1-0), une échauffourée entre joueurs a éclaté sur la pelouse du Parc des Princes, avec à l’origine le Rennais Warmed Omari. Sûrement déçu de l’élimination de son club et frustré de sa prestation, le défenseur rennais aurait voulu s’en prendre à Kylian Mbappé, dont il était au marquage sur le terrain.

Une soirée compliquée face à Kylian Mbappé

Passablement énervé, il a dû être retenu par plusieurs de ses coéquipiers, qui ne sont pas parvenus à le calmer. Et visiblement prêt à en découdre, il s’est débattu avec force pour tenter de s’approcher de l’attaquant parisien. C’est finalement Arthur Théate qui l’a raccompagné jusqu’au vestiaire rennais sans que la pression ne retombe.

Et les Rennais n’ont pas compris les raisons de cette colère. A commencer par Julien Stéphan. «Je ne sais pas (ce qu’il s’est passé). Un petit peu d’énervement, on va calmer tout ça. Il y avait de la frustration certainement à la fin du match», a simplement confié l’entraîneur de la formation bretonne au micro de beIN SPORTS. Et cet épisode a conclu une soirée très compliquée pour Warmed Omari.

Chargé de contenir Kylian Mbappé, il a été pris de vitesse lors de la frappe du champion du monde 2018 détournée sur la barre transversale par Steve Mandanda. Il a ensuite concédé un penalty pour avoir retenu par le maillot l’ancien monégasque, qui a vu sa tentative être détournée par le portier rennais. Et il a finalement contré le tir du numéro 7 parisien, qui a trompé son propre gardien.

Un match à oublier pour le Stade Rennais et Warmed Omari, qui vont désormais se concentrer sur le championnat pour terminer la saison en tentant de décrocher une place européenne. Avec pour commencer un déplacement, dimanche, à Monaco.