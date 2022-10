Yonne : 425 kg de cannabis saisis dans un go-fast sur l'autoroute

Ce vendredi 30 septembre, 425 kilogrammes de résine de cannabis ont été saisis lors de l'interception d'un go-fast près de Sens (Yonne). Quatre suspects ont été interpellés.

Le 30 septembre, des gendarmes du GIGN, du Groupe d’observation et de surveillance d’Ile-de-France (GOSIF), de la Section de recherches (SR) de Paris et de la Brigade de recherches (BR) de Melun ont intercepté trois véhicules sur les autoroutes A19 et A5 au niveau de Sens (Yonne).

Dans l'un des véhicules, 14 «valises marocaines» (plaquettes de résine réunies en ballots) contenant 425 kg de cannabis ont été retrouvées. Dans l'opération, trois personnes ont été arrêtées sur place, une quatrième à son domicile. Elles devaient être présentées ce lundi à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen.

uN TRAFIC INTERNATIONAL

Outre la drogue, d'une valeur marchande de 1,7 million d'euros, les enquêteurs ont saisi quatre véhicules et plusieurs milliers d'euros en numéraire.

L'enquête remonte à avril dernier, quand les gendarmes de la brigade de recherches de Melun ont découvert, dans le cadre d'une enquête sur un recel de véhicule volé, un trafic de stupéfiants à «la dimension internationale».

Co-saisis avec la section de recherches de Paris, ils ont alors identifié une «équipe structurée» transportant des drogues entre l'Espagne et l'Ile-de-France.