«BIG» 2022 J-1 : Patrice Bégay confirme que «le Made in France a le vent en poupe»

A la veille du lancement de la 8e édition de «Big» (Bpifrance Inno Génération), ce jeudi à l'Accor Arena de Paris, Patrice Bégay, directeur exécutif communication de Bpifrance, revient ce mercredi sur CNEWS sur l’importance de l’entrepreneuriat dans l’Hexagone et les excellents résultats du «Made in France».

500 ateliers ou conférences prévus et près de 1.000 intervenants attendus. Ce jeudi 6 octobre «Big» (pour Bpifrance Ino Génération), soit le plus grand rassemblement business d'Europe, fait son grand retour à Paris, à l'Accor Arena (12e).

«Le “Made in France” a le vent en poupe. On le voit à travers différents secteurs très porteurs comme la cybersécurité, la santé, l’agriculture et tout l’agroalimentaire, le secteur du luxe, les transports, la mobilité, l’industrie du futur avec la “French Fab” et de plus en plus de “Tech In Fab” avec les start-ups», analyse le directeur exécutif communication de Bpifrance.

«La création d’entreprises est vitale pour le développement économique de la France, mais également pour la création d’emplois avec les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) qui recrutent massivement dans tout le territoire (…) On dit souvent chez nous qu’une bonne idée n’a pas de prix mais peut avoir un prêt. On le voit aujourd’hui en France, il y a 75 % d’entreprises qui survivent selon l’Insee. Les entreprises que nous accompagnons chez Bpifrance ont un taux de survie de 90%», détaille Patrice Bégay.

Emmanuel Macron ouvrira l’évènement ce jeudi avec un discours attendu vers 9h50. L’occasion pour le président de la République de rappeler l’engagement de l’Etat sur l’entreprenariat, dans le cadre du plan d’investissement d’avenir «France 2030», doté de 30 milliards d’euros déployés sur cinq ans.