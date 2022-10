Électricité : cet hiver, Enedis pourra couper les ballons d’eau chaude entre midi et 14h

Pour limiter les risques de coupure d'électricité, Enedis pourra être amené à réguler la consommation en coupant à distance l'alimentation électrique des ballons d’eau chaude de certains usagers entre 12h et 14h.

Le mot d'ordre : anticiper. Cet hiver, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité Enedis pourra couper à distance l'alimentation électrique des ballons d’eau chaude de certains usagers pendant deux heures, entre 12h et 14h.

Cette décision résulte d’un arrêté publié au Journal Officiel le 27 septembre dernier, passé inaperçu, mais repéré par l’association de protection des consommateurs UFC-Que choisir.

Que dit le texte ?

L’article 1 de l’arrêté du 22 septembre, publié au Journal officiel cinq jours plus tard, indique que «les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité désactivent la fermeture du contact pilotable (…) sur une plage comprise entre 11h et 15h30. Cette désactivation quotidienne, qui ne peut être supérieure à deux heures, commence avant 14 h.»

En clair, cela signifie qu’Enedis pourra désactiver l’enclenchement automatique de certains équipements électriques entre 12h et 14h, à l'origine la période d’heures creuses, mais qui représente désormais un important pic de consommation. Sont principalement concernés les ballons d’eau chaude, dont l’activation est automatique.

«Les gestionnaires de réseau public de distribution d'électricité rendent effective la désactivation prévue à l'article 1er au plus tôt le 1er octobre et au plus tard le 1er novembre 2022. La désactivation prévue à l'article 1er prend fin au plus tôt au 15 avril 2023 et au plus tard au 15 mai 2023», précise l’article 2 de l’arrêté.

Qui est concerné ?

Sont concernés les clients qui disposent «d’un dispositif de comptable», et «ayant souscrit une offre de fourniture assurant une gestion quotidienne du contact pilotable», selon l’arrêté. Il s’agit donc des personnes possédant un compteur Linky et ayant souscrit à un abonnement heures pleines/heures creuses. Certains de ces usagers bénéficient justement de tarifs plus avantageux entre 12h et 17h puis la nuit.

Cette décision s’applique à «des clients particuliers, professionnels et des collectivités locales ayant souscrit à une puissance inférieure ou égale à 36 kVA» a précisé Enedis au Figaro.

Selon l’UFC-Que Choisir, qui reprend les données du gouvernement, cela représenterait environ cinq millions de personnes.

Quelles conséquences sur les consommateurs ?

La coupure à distance des ballons d’eau chaude entre 12h et 14h signifie que les chauffe-eaux ne produiront plus d’eau chaude sur ce laps de temps. Les appareils concentreront donc leur consommation la nuit, sur l’autre période d’heures creuses, ce qui permet de soulager le réseau lors des pics de consommation énergétique. L'eau sera donc chauffée la nuit et stockée le reste de la journée.

Pour éviter les pics de consommation du midi et un éventuel déséquilibre sur la demande en cet hiver, à la demande des autorités et grâce au compteur Linky, les ballons d’eau chaude vont automatiquement chauffer la nuit, en heures creuse. (3/6) — Enedis (@enedis) October 4, 2022

«La mesure va sûrement faire beaucoup jaser, mais ses conséquences devraient être limitées si les usagers programment leur chauffe-eau électrique pour qu’il fonctionne sur les heures creuses de la nuit, et celles de l’après-midi après 14h. Hormis de gros besoins d’eau chaude au milieu de la journée, la mesure pourrait passer inaperçue», affirme UFC-Que Choisir.

Par ailleurs, Enedis a bien précisé que les autres appareils électriques, comme les frigos ou les télévisions, ne seront pas concernés, et que la tarification heures pleines/heures creuses ne changera pas pour ces appareils.