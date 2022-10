Réforme de la police judiciaire : trois questions sur un dossier explosif

Le projet de réforme de police judiciaire, prévue pour être généralisée en 2023, rencontre l'opposition des enquêteurs et des magistrats. Le limogeage du patron de la PJ marseillaise Eric Arella le 7 octobre dernier n'a fait qu'amplifier la colère.

que prévoit la réforme du gouvernement ?

En première ligne lors des grandes enquêtes criminelles, la police judiciaire pourrait être réorganisée dès 2023, selon un projet de réforme porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le Directeur général de la police nationale Frédéric Veaux.

Le texte prévoit de placer tous les services de police d'un département - renseignement, sécurité publique, police aux frontières (PAF) et police judiciaire - sous l'autorité d'un seul Directeur départemental de la police nationale (DDPN), dépendant du préfet.

Or actuellement, les enquêteurs de la police judiciaire (PJ) ne rendent des comptes qu'à leur hiérarchie, à savoir la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). Expérimentée dans cinq départements métropolitains et dans les territoires d'outre-mer depuis 2021, la nouvelle organisation pourrait être généralisée en 2023.

pourquoi le texte provoque-t-il l'indignation des enquêteurs et des magistrats ?

Plusieurs aspects de la réforme sont contestés. Tout d'abord, les enquêteurs de la PJ estiment que la centralisation des services prévue par le texte va nuire à leur indépendance. Une fois placés sous l'autorité directe du préfet, ils craignent de subir des pressions voire même de l'ingérence de la part du pouvoir politique.

Les enquêteurs critiquent également la «départementalisation» du travail de la PJ. Selon eux, l'échelon départemental ne permet pas de lutter contre la criminalité organisée qui opère le plus souvent sur plusieurs régions voire plusieurs pays.

La réforme se heurte aussi à l'opposition des professionnels de la justice. Dans une tribune publiée dans Le Monde, les principaux syndicats de magistrats - l'Union syndicale des magistrats et le Syndicat de la magistrature - ont dénoncé une réforme qui «sacrifiera une filière d’excellence sur l’autel du traitement de masse de la délinquance du quotidien».

«Le DDPN pourra en effet être incité à orienter les moyens de la PJ en fonction de critères opportunistes : missions assurant de meilleurs retours statistiques, exigences des élus, résorption du contentieux de masse», alertent les signataires de la tribune.

Du côté des avocats, le Conseil national des barreaux (CNB) s'inquiète, dans un communiqué publié le 13 septembre, «des dangers que porte ce projet d'interférences du politique par l'effet du renforcement de l'autorité des préfets sur la police».

pourquoi le dossier devient-il explosif pour le gouvernement ?

Depuis le mois d'août, l'Association nationale de la police judiciaire (ANPJ) mène la fronde contre la réforme. Se voulant «apolitique» et «sans étiquette syndicale», l'association créée spécialement pour l'occasion entend faire plier le gouvernement.

Les policiers bénéficient de soutiens de poids, à commencer par celui de François Molins, le procureur général près la Cour de Cassation. Celui qui est l'un des plus hauts magistrats du pays a dit tout le mal qu'il pensait d'un texte qui «ne va pas dans la bonne direction» et aura des «conséquences désastreuses pour la sécurité des citoyens et l'indépendance de la justice».

La contestation a pris une autre tournure après le limogeage, le 7 octobre, du patron de la PJ de Marseille Eric Arella, au lendemain de l'accueil réservé par ses troupes au directeur de la Police nationale Frédéric Veaux.

Reforme de la PJ : l’accueil glacial réservé par les flics de #Marseille au directeur général de la police nationale



⁦@PoliceNationale⁩ pic.twitter.com/KY1USeYCsN — FRANÇOIS BARRERE (@FB_Midilibre) October 6, 2022

Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, on peut voir Frédéric Veaux arpenter les locaux de la PJ de Marseille dans une ambiance glaciale, au milieu de dizaines d'agents se tenant debout, silencieux et les bras croisés. Une «haie du déshonneur» qui a provoqué la colère des hautes sphères de la police.

«Une telle déloyauté n’est pas acceptable», a fait savoir la direction générale de la police nationale, qui souligne que «les résultats à Marseille sont par ailleurs mauvais avec des niveaux records d’homicides alors que les effectifs ont été considérablement renforcés».

Alors que la tension est à son comble, les syndicats de police Alliance et Unsa ont demandé samedi au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin des mesures «d'apaisement» pour «stopper cette spirale qui risque de creuser un fossé inquiétant et déstructurant au sein de notre maison police».

Après plusieurs mobilisations à Versailles (Yvelines), Perpignan (Pyrénées-Orientales) ou encore Nanterre (Hauts-de-Seine), enquêteurs et magistrats prévoient une nouvelle journée de manifestation le 17 octobre.