Paris : les deux scooters électriques Troopy, nouveaux venus sur le marché du libre-service

Quelques années après le déploiement de sa flotte de deux-roues thermiques, Troopy vient de lancer ses deux scooters électriques dans la capitale, nouveaux venus sur le marché du libre-service parisien.

Après Cityscoot, Cooltra, Yego... Voici les scooters électriques Troopy, qui n'a pas hésité à déployer deux modèles différents – un petit accessible à tous et un plus gros pour les habitués de la conduite de deux-roues – dès son lancement à Paris. Le premier est un scooter NEO's (équivalent 50 cc) et le second est un scooter E01 (équivalent 125 cc) de la marque Yamaha.

100 E01 et 1.000 NEO's déployés d'ici à fin décembre

Et pour les utiliser, à l'instar de ce que font les opérateurs déjà implantés, il suffit de télécharger l'application Troopy, de rentrer ses coordonnées et son permis (formation 125 cc obligatoire pour conduire les scooters E01). Une fois le profil validé, les scooters disponibles sont répertoriés sur la carte.

Côté tarifs, il faut compter 38 centimes la minute pour les NEO's et 48 centimes la minute pour les E01 avec l'offre sans engagement «Troopy Flex». Soit respectivement 9,5 euros et 12 euros pour 20 minutes de trajet. Une réduction de 10 % est accordée aux détenteurs de l'offre «Troopy Zen», disponible en échange d'un abonnement de 9 euros par mois.

Enfin, Troopy propose deux packs valables un an «aux utilisateurs réguliers», avec un pack «Troopy Booster» à 30 euros (+ 9 euros offerts) et un autre pack «Troopy Jet» à 60 euros (+ 34 euros offerts). Soit l'équivalent d'un peu plus d'une heure et demie de conduite dans le premier cas et un peu plus de 4h dans le second cas, avec les scooters NEO's.

Côté accessoires, tous les scooters Troopy sont dotés de deux casques pour le conducteur et son passager, mais également d'un tablier de protection renforcé pour conduire par temps froid ou pluvieux ainsi que d'un support téléphonique. De plus, pour faciliter l'utilisation de leurs scooters au départ et à l'arrivée, les deux modèles sont équipés d'une béquille latérale.

Une «offre complète et complémentaire proposée aux Parisiens pour leur permettre de se déplacer facilement, de façon plus écologique», assure François Hoehlinger, le directeur général de Troopy, qui affirme allier «l'expertise industrielle d'un grand constructeur» à celle «d'un acteur présent à Paris depuis les débuts de la mobilité partagée», «pour toujours mieux répondre aux besoins d'un marché en constante évolution».

Si seulement quelques scooters électriques Troopy sont aujourd'hui disponibles, l'objectif de l'opérateur est de déployer 100 E01 d'ici au mois de novembre et 1.000 NEO's d'ici au mois de décembre.