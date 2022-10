Pénurie de carburant : risque-t-on une amende si on tombe en panne d'essence ?

Alors que la France est touchée par une pénurie de carburants depuis quelques jours, le risque de panne sèche s’accroit pour les automobilistes. Une situation qui les expose à une potentielle amende suivant le lieu où cette dernière survient.

Avec les pénuries d'essence qui touchent actuellement la France, certains automobilistes qui n'ont pas pu faire le plein craignent de se retrouver à sec, potentiellement sur la route. Mais que dit la loi à propos des sanctions liées à une panne d’essence ?

Sur le plan juridique, si un véhicule tombe en panne sur l’autoroute en raison d’un manque de carburant, son conducteur s’expose à une amende de 35 euros, pouvant être majorée à 75 euros. Pire encore, si la voiture occupe un stationnement jugé dangereux par les forces de l’ordre, la contravention finale peut atteindre 135 euros.

En effet, l’article R 421-7 du Code de la route précise que «sauf en cas de nécessité absolue, les conducteurs ne doivent pas arrêter ou stationner leur véhicule sur les chaussées et les accotements, y compris sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes [...] Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe».

Des consignes de sécurité à respecter

Comme le rappelle La Dépêche du Midi, le dépannage du véhicule doit être effectué par un professionnel, dont les tarifs sont de 131,94 euros, selon un arrêté publié au Journal officiel le 2 août 2020. Ce prix peut même être majoré de 50% suivant l’heure et le jour où la demande est faite.

En cas de panne d’essence sur l’autoroute, le site de la Prévention Routière conseille d’arrêter son véhicule au plus près de la glissière de sécurité de la bande d’arrêt d’urgence, d’allumer ses feux de détresse et de porter un gilet rétroréfléchissant, tout comme l’ensemble des occupants du véhicule. Pour sortir de la voiture, il est demandé de descendre par les portières droites et de se placer derrière les glissières de sécurité avant de joindre les secours via le 112 ou la borne téléphonique la plus proche.