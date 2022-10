Pénurie de carburants : «Il faut arrêter de nous parler comme ça et d’infantiliser les gens», déplore Luc Ferry

Invité de Laurence Ferrari dans La Matinale de CNEWS, ce mardi 11 octobre, le philosophe Luc Ferry est revenu sur la pénurie de carburants qui touche la France ces derniers jours. L'ex-ministre de l'Education a regretté le discours «infantilisant et contre-productif» du gouvernement à l’égard des Français.

La hausse des cours du pétrole combinée à la mauvaise dialectique du gouvernement pourrait conduire à de nouveaux mouvements sociaux pour Luc Ferry. Invité ce mardi sur CNEWS, l’ancien ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a donné son point de vue sur la grogne en cours liée à la pénurie de carburants et au discours jugé «infantilisant» du gouvernement.

Le philosophe a tenu à rappeler que le mouvement des gilets jaunes a démarré en 2018 après une hausse significative des prix des carburants dans l’Hexagone, à l’image de la situation actuelle dans le pays. «Pour que les raffineries se remettent en marche, il faut une semaine. Par exemple, le taxi que j’ai pris ce matin pour venir chez vous, car c’était un peu loin pour y aller à vélo, m’a dit qu’il lui restait deux jours d’essence pour travailler. Je ne vais pas dire que c’est un sujet inflammable, ce serait idiot comme blague, mais n’oubliez pas que c’est de là qu’est parti le mouvement des gilets jaunes», a-t-il analysé.

«Une catastrophe absolue pour les Français»

L’ancien ministre a également expliqué que la pénurie a un impact sur une grande majorité de Français utilisant leur véhicule quotidiennement. «C’est une catastrophe absolue pour les 20-25 millions de Français qui ne peuvent pas vivre sans leur voiture. Il y a donc les professionnels comme les taxis et tous ceux qui ont besoin de leur voiture pour travailler et pour être dans la sociabilité car ils sont à 20 km de leur lieu de travail, sans transport en commun, mais aussi à distance de l’église, du supermarché et du café… Quand Georges Pompidou disait qu’il ne faut pas emmerder les Français, il avait la parole juste», a détaillé Luc Ferry.

Le professeur de philosophie a enfin remis en cause la dialectique utilisée par le gouvernement actuel, tout en critiquant au passage l’ex-Premier ministre Jean Castex. «C’est trop con, pardon mais il faut arrêter de nous parler comme ça. Notre ancien Premier ministre était gentil mais il nous parlait de “papy et mamie“, il faut arrêter de parler comme ça. Et puis dire “je“ comme si on n’était pas capable de nous dire : “écoutez, il faut faire ceci ou il faut faire cela“… Mais franchement, infantiliser comme ça les gens… Il nous parle comme si on avait 4 ans et qu’on était en maternelle, peut-être en CP mais pas plus haut», a regretté Luc Ferry.