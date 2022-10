Pénurie de carburants : des pompistes indépendants accusés d'augmenter leurs marges

Certains pompistes indépendants auraient profité de la pénurie d'essence liée aux grèves dans les raffineries et dépôts de carburants de TotalEnergies et Esso-ExxonMobil, pour faire hausser le prix du litre.

Alors que les prix des carburants routiers flambent mécaniquement depuis la semaine dernière en raison de la hausse du prix du baril de pétrole ainsi que la baisse de l'euro face au dollar, des pompistes indépendants sont accusés de gonfler sciemment à la pompe le prix de l'essence, touchée par une pénurie dans l'Hexagone en raison d'un mouvement social qui ne cesse de se prolonger.

Si 30% des pompistes indépendants sont libres de fixer leurs propres prix, eux se défendent d'augmenter leur marge et préfèrent évoquer une répercussion sur les prix d'achat pour ne pas travailler à perte.

«Nos prix ont augmenté car les prix ont aussi grimpé à la livraison. Actuellement, l'essence dont on dispose vient de Belgique et des Pays-Bas. On ne fait que répercuter la hausse des tarifs», explique un pompiste parisien interrogé par CNEWS.

Et si le litre de gasoil est actuellement vendu jusqu'à 2,85€ à Paris, ce n'est pas pour effrayer les automobilistes contraints pour leur majorité coûte que coûte de s'approvisionner en essence. «A n'importe quel litre, je le prends, je n'ai pas le choix», témoigne sur CNEWS un chauffeur de taxi.