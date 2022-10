Paris : la préfecture de police émet toujours des «inquiétudes» au sujet du «Grand site tour Eiffel»

Comme son prédécesseur, le préfet de police de Paris Laurent Nuñez a assuré ce mercredi 12 octobre avoir toujours un certain nombre d’inquiétudes concernant la circulation, notamment des véhicules d'urgence, aux abords du Grand site tour Eiffel. Devant les élus au Conseil de Paris, il a évoqué l'«avis défavorable» de la préfecture à ce projet.

Le préfet de police de Paris a quelques réserves concernant le Grand site Tour Eiffel. «Concernant les difficultés de circulation autour du projet qui est envisagé, je confirme que la préfecture de police a un certain nombre d'inquiétudes sur le sujet et que mon prédécesseur avait écrit à la maire de Paris Anne Hidalgo en mai dernier sur ce point de vue», a ainsi expliqué Laurent Nuñez ce mercredi.

Un avis défavorable «confirmé à ce stade»

Il a notamment rappelé la compétence qui est la sienne en tant que préfet de police de Paris d'assurer la «bonne fluidité de circulation» autour «des sites sensibles» tels que les abords de la tour Eiffel, mais aussi «sur les voies qui permettent d'acheminer les secours et les véhicules d'intérêt général».

#ConseildeParis En réponse à la question de @Philippe_Goujon sur le #ChampdeMars, le préfet de police @NunezLaurent désavoue l’adjoint d’#AnneHidalgo @egregoire sur le volet circulation et s’engage au renforcement des mesures de sécurité





La ville de #Paris a encore tout faux! pic.twitter.com/xiuefVr6iR — Changer Paris (@GpeChangerParis) October 12, 2022

Or, sur ces deux thématiques, ce dernier a évoqué des «inquiétudes» qui subsistaient «au regard des études qui ont été produites». «Il y a un certain nombre d’incertitudes à ce sujet, qui ont poussé mon prédécesseur à émettre un avis défavorable que j'ai confirmé à ce stade et en l'état de connaissance de ce dossier», a affirmé Laurent Nuñez.

Et si la maire de Paris Anne Hidalgo et son premier adjoint Emmanuel Grégoire ont rappelé que six permis de construire avaient déjà été validés par la préfecture de police de Paris, Laurent Nuñez a insisté pour «apporter la précision» qu'un certain nombre d'incertitudes existaient «d'autant que nous approchons de la période des Jeux Olympiques» et que les difficultés de circulation pourront «être aggravées».

Pour rappel, la municipalité parisienne porte le projet de réaménager entièrement l'espace public entre la place du Trocadéro (16e) jusqu'à l'Ecole Militaire (7e) en passant par toute la zone située aux pieds de la tour Eiffel. Un réaménagement «pour plus de nature et moins de voitures» au profit des piétons et des mobilités douces qui prévoit la fermeture d'un certain nombre de voies de circulation.

«Il est grand temps d'actualiser vos études de circulation», a de son côté réclamé le maire du 15e Philippe Goujon, demandant à Laurent Nuñez de confirmer l'avis défavorable de la préfecture de police à ce sujet. Et de lancer : «mieux équilibrer l'espace public ne signifie pas paralyser des axes majeurs de déplacement, interdire l'accès des secours, ni générer des reports massifs de circulation avec davantage de pollutions sonores et atmosphériques».