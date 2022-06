Paris : «il n’y aura aucun abattage, ni travaux impactant les arbres» sur le futur Grand Site Tour Eiffel

Interrogé à ce sujet lors des questions d'actualité au Conseil de Paris, l'exécutif parisien a confirmé ce mercredi 1er juin qu'aucun arbre ne serait abattu dans le cadre du projet OnE, qui prévoit le réaménagement des abords de la tour Eiffel (7e), contrairement à ce qui était prévu initialement.

«Je le redis avec force, il n’y aura aucun abattage, ni travaux impactant les arbres sur ce site», s'est ainsi exprimé Christophe Najdovski, l'adjoint à la mairie de Paris chargé des espaces verts, répondant ce mercredi à une question d'actualité qui lui était posée au Conseil de Paris par le groupe des élus écologistes.

l'exécutif à nouveau interpellé

Soulignant «la nécessité de sauver les arbres» et appelant à «soutenir des alternatives plus respectueuses du végétal», Aminata Niakaté a en effet enjoint à la municipalité de donner quelques «éclaircissements» sur le projet d'ouverture de bagageries au pied de la tour Eiffel, dont la construction nécessitait au départ d'abattre certains arbres.

L'élue EELV du 15e a également demandé à la municipalité de «renoncer aux constructions» sur cette «zone boisée et classée», mais aussi «à toute construction à côté d'autres arbres», partant du postulat que construire à côté d'un arbre «entaillera forcément ses racines, et conduira inévitablement à son dépérissement».

Des interrogations balayées par Christophe Najdovski, qui a rappelé – comme il l'avait la veille auprès des associations de défense des arbres mobilisés sur le terrain – ce mercredi que l'objectif aujourd'hui était désormais de «revoir le projet pour cette partie concernée», «mais pas dans son ensemble» a-t-il ajouté.

Car l'ambition de «créer un grand parc [...] reliant mieux les espaces verts entre eux» était quant à lui toujours d'actualité, veut-il croire, évoquant la «remise à neuf» et l'«agrandissement» de cet immense espace vert parisien, sur lequel il est prévu d'installer «des commodités pour accueillir du public qui continuera à venir voir la Dame de Fer».

«Qui pourrait s’opposer à la plantation de 220 arbres, au 1,7 hectare de pleine terre et aux 3,5 hectares de chaussées rendues aux piétons ? Qui pourrait s'opposer à la poursuite du projet ?», s'est également interrogé l'adjoint chargé de la biodiversité, qui vise directement la droite parisienne.

La droite lance une consultation en ligne

Très (ré)actifs sur le sujet, les élus du groupe d'opposition Changer Paris, présidé par la maire du 7e arrondissement Rachida Dati, n'ont en effet jamais caché leur désaccord avec l'exécutif sur ce dossier.

Ces derniers viennent d'ailleurs de lancer une «consultation en ligne pour l'abandon du projet d'aménagement du site Champ-de-Mars-Tour Eiffel-Trocadéro», se disant «mobilisés contre la vente du Champ-de-Mars pour éponger la dette de 10 milliards d’euros de Madame Hidalgo».

«Pour appuyer notre opposition à ce projet et lutter contre cette vente à la découpe qui supprimerait plus de 10 % de surface végétalisée, nous invitons les Parisiens à voter pour l'abandon du projet OnE», ont-ils écrit dans un communiqué.

Pour Christophe Najdovski, qui a assuré de la détermination de l'exécutif «à aller jusqu'au bout» de ce projet, il s'agit surtout de «transformer Paris dans le respect de son histoire pour répondre au mieux au réchauffement climatique».