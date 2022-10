Plusieurs syndicats appellent à une journée de grève interprofessionnelle mardi

Plusieurs syndicats ont annoncé ce jeudi une grève interprofessionnelle pour le mardi 18 octobre. Les salariés sont appelés à manifester pour «les salaires et la défense du droit de grève».

La CGT, FO, Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse Fidl, Unef, MNL et la Vie lycéenne ont appelé à une journée de grève et de manifestations interprofessionnelles mardi 18 octobre, selon un communiqué lu lors d'une conférence de presse au siège de la CGT ce jeudi.

La réponse c’est la grève le 18 octobre https://t.co/yuKvmkQipf — La CGT (@lacgtcommunique) October 13, 2022

Les salariés sont appelés à manifester pour «les salaires et la défense du droit de grève», après la décision du gouvernement de réquisitionner des salariés de l’industrie pétrolière pour permettre la distribution de carburant.

L'Unsa et la CFE-CGC, qui ont participé à l'intersyndicale, n'ont pas souhaité le signer, selon Catherine Perret de la CGT.

La réquisition comme détonateur

La décision du gouvernement de recourir à des réquisitions pour permettre la distribution de carburants, «a été un détonateur», avait déclaré Simon Duteil, codélégué général de Solidaires. «C'est une rupture du contrat démocratique», avait-il ajouté.

Outre l'appel à la grève de mardi, Solidaires souhaite proposer à ses structures adhérentes d'organiser «des assemblées générales de reconduction».

Des assemblées générales sont prévues jeudi, notamment «dans le secteur de l'énergie et chez les cheminots», selon Céline Verzeletti, dirigeante confédérale de la CGT.

Des rassemblements auront également lieu dans la soirée «devant les préfectures pour dénoncer les réquisitions», a-t-elle ajouté.

Un préavis de grève pour le même jour pourrait également être déposé ce jeudi par les agents de la RATP et de la SNCF.

Selon la CGT, les revendications portent assez communément sur «les revalorisations salariales» et dans un contexte de crise dans les raffineries, également «sur la défense du droit de grève remis en cause par le gouvernement».