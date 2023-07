Seine-et-Marne : une mère se fait passer pour sa fille afin d'échapper à un contrôle routier

Faute d’avoir un permis de conduire valable, la conductrice d'une voiture a utilisé les papiers de sa fille, passagère dans le véhicule, pour échapper à un contrôle routier à Meaux (Seine-et-Marne).

Une situation ubuesque. Les faits se sont déroulés ce lundi 17 juillet à Meaux, en Seine-et-Marne. En opération de contrôle routier, les policiers sont tombés sur un véhicule circulant à environ 80 km/h dans une rue limitée à 50 km/h.

Lors du contrôle, deux femmes étaient à bord de la voiture, une mère et sa fille. Au volant, la mère n’étant pas en mesure de présenter un document justifiant son identité, a décidé de se faire passer pour sa fille. En effet, elle a affirmé aux forces de l’ordre être née en 1991, comme le relate le compte Facebook de la Police nationale.

Mais l’âge supposé de la mère a rapidement éveillé les soupçons des policiers. L’automobiliste a expliqué aux forces de l’ordre «souffrir d’une condition médicale qui accélérait son vieillissement». Étonnés, les agents ont interrogé alors sa fille, assise sur le siège passager. Cette dernière a affirmé être âgée de 31 ans… soit, le même âge que sa mère.

Face à cette situation, la conductrice a craqué et est passée aux aveux. Elle a finalement avoué être âgée d’une cinquantaine d’années et «avoir usurpé l'identité de sa fille complice, n'étant plus en possession de son permis de conduire suite à une suspension».

Les deux femmes ont été conduites au commissariat et le véhicule a été immobilisé.