Corps d'une adolescente découvert dans une valise à Paris : ce que l'on sait sur l'affaire

Le corps d'une adolescente de 12 ans a été retrouvé sans vie dans une valise au pied de son immeuble du 19e arrondissement de Paris, ce vendredi 14 octobre. Six personnes ont été placées en garde à vue dans cette affaire samedi.

L'enquête se poursuit dans cette dramatique affaire. Le corps d'une adolescente de 12 ans a été retrouvé dans une valise, ce vendredi 14 octobre, dans le 19e arrondissement de Paris. Voici ce que l'on en sait.

Une disparition soudaine et rapidement signalée

D'après nos informations, la mère de la jeune fille est venue signaler sa disparition au commissariat vendredi soir.

C'est son père, gardien de l'immeuble où la valise a été retrouvée, qui avait alerté sa conjointe que leur fille n'était pas rentrée du collège, vendredi 14 octobre, vers 15h.

l'adolescente est morte asphyxiée

Une autopsie pratiquée samedi a établi que la victime est morte asphyxiée.

D'après une source proche du dossier à CNEWS, la jeune fille était ligotée. Ses membres étaient scotchés.

une femme capturée par les images de vidéosurveillance

Dans un appel posté sur les réseaux sociaux, par la mère de la jeune fille ce vendredi, une photographie montrait une femme accompagnant l'adolescente au sein de son bâtiment. Son père, gardien de l'immeuble, a également pu voir cette femme qui accompagnait son enfant, sur les caméras de vidéosurveillance.

Les parents ont d'ailleurs indiqué qu'ils ne connaissaient pas cette femme.

Une enquête pour meurtre ouverte, six personnes en garde à vue

Alors qu'une enquête pour meurtre a été ouverte et confiée aux mains de la brigade criminelle, six personnes ont d'ores et déjà été placées en garde à vue.

Parmi les six individus, figure la femme qui a pu être identifiée sur les caméras de vidéosurveillance, a-t-on appris par une source proche du dossier.