Marche contre la vie chère : Annie Ernaux, la prix Nobel de littérature, au côté de Jean-Luc Mélenchon

La prix Nobel de littérature Annie Ernaux a défilé avec Jean-Luc Mélenchon, tête d’affiche de la Nupes, ce dimanche 16 octobre à Paris à l’occasion de la «marche contre la vie chère et l'inaction climatique» organisée par la coalition de gauche.

Une présence symbolique autour des leaders issus des différents mouvements politiques de la Nupes. Ce dimanche, la prix Nobel de littérature 2022 Annie Ernaux a défilé avec Jean-Luc Mélenchon et les autres têtes d’affiche de la Nupes lors de la «marche contre la vie chère et l’inaction climatique» organisée par la coalition de gauche à Paris. L’auteure de 82 ans a pris place dans le carré de tête de la manifestation.

Soutien de Jean-Luc Mélenchon depuis quelque temps, la prix Nobel avait déjà assisté à des meetings du leader de la France insoumise, et avait annoncé que son vote lui reviendrait lors de la dernière présidentielle.

Le 6 octobre dernier, à l'annonce du comité Nobel, Jean-Luc Mélenchon avait félicité Annie Ernaux, estimant que «les lettres francophones parlent au monde une langue délicate qui n'est pas celle de l'argent».

Annie Ernaux, Nobel de littérature. On en pleure de bonheur. Les lettres francophones parlent au monde une langue délicate qui n'est pas celle de l'argent. — Jean-Luc Mélenchon

Au-delà de Jean-Luc Mélenchon et Annie Ernaux, les députés LFI Clémentine Autain, Alexis Corbière, et Manuel Bompard étaient présents, tout comme le numéro un du PS Olivier Faure, l’ancien candidat à la présidentielle pour NPA Philippe Poutou, ainsi que les écologistes Sandrine Rousseau et Eric Piolle.

Outre le spectre politique, une figure importante de la contestation sociale et des «gilets jaunes» était présente à cette manifestation en la personne de Jérôme Rodrigues. A l’inverse, le leader communiste Fabien Roussel et l’ex-candidat EELV à la présidentielle Yannick Jadot n’ont pas participé au cortège allant de Nation à Bastille.

140.000 manifestants, selon les organisateurs

D’après les organisateurs du mouvement, près de 140.000 personnes ont participé ce dimanche à la marche, tandis que les forces de l'ordre en ont compté 30.000. Jean-Luc Mélenchon a réagi à ce chiffre en évoquant «un immense succès».

Immense succès pour la #Marche16Octobre avec 140 000 personnes mobilisées contre la vie chère, l'inaction climatique et la réforme des retraites.





— Jean-Luc Mélenchon

Une analyse partagée par la députée LFI Aurélie Trouvé. «Nous avons d'ores et déjà réussi notre pari. Ce n'est qu'un début», a affirmé l’élue de 43 ans.

De son côté, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a critiqué cette opération, la décrivant comme «une marche des partisans du blocage du pays», lors du Grand Rendez-Vous CNEWS/Europe 1.

"La marche d'aujourd'hui, c'est une marche des partisans du blocage du pays. Il y a une "CGT-tisation" du débat politique, avec des formations, notamment LFI qui voudraient que le pays soit bloqué." fustige Gabriel Attal, ministre des Comptes Publics

Cette manifestation intervient après une grève dans les raffineries de TotalEnergies et Esso-ExxonMobil, conduisant à une pénurie de carburants dans l’ensemble du pays.

A l’issue de cette journée de contestation, une journée de mobilisation interprofessionnelle a été lancée pour ce mardi à l’initiative de la CGT, de FO, de FSU, de Solidaires et des mouvements de jeunesse.