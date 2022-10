Carburants : le gouvernement va prolonger la ristourne de 30 centimes «jusqu’à mi-novembre»

La cheffe du gouvernement Elisabeth Borne a annoncé dimanche 16 octobre la prolongation de la remise par l'Etat sur les carburants fixée à 30 centimes le litre depuis début septembre.

Après plusieurs jours de bataille avec les différents syndicats des raffineries, causant notamment la pénurie de plus d'un tier des stations-service du pays, la Première ministre, Elisabeth Borne a annoncé, dimanche soir, la prolongation de la ristourne de 30 centimes à la pompe de l'Etat «jusqu'à mi-novembre».

La remise financée par l'Etat devait initialement baisser à 10 centimes à partir du 1er novembre.

«Nous allons prolonger cette remise sur les carburants jusqu'à mi-novembre et j'ai eu le PDG de Total cet après-midi qui va également prolonger sa ristourne» de 20 centimes, a-t-elle déclaré au journal de 20H de TF1.

Les Francais sont pénalisés par les perturbations dans l'approvisionnement des stations services.





En conséquence, le Gouvernement prolonge la remise de 30 centimes/L à la pompe jusqu'à mi-novembre.@TotalEnergies prolonge également sa remise de 20 centimes/L pour la même durée. pic.twitter.com/u7EdYWGliB — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) October 16, 2022

Une annonce qui intervient alors que des milliers de Français étaient mobilisés dans les rues dimanche, pour manifester contre la vie chère, réunissant 140.000 participants selon les organisateurs et 30.000 d'après les autorités.

Malgré la signature d'un accord de revalorisation des salaires entre la direction du groupe et les syndicats majoritaires CFDT et CFE-CGC, la grève se poursuit ce lundi dans les raffineries et dépôts de TotalEnergies, et cela, en dépit des menaces de nouvelles réquisitions.

A noter qu'une journée de grève nationale interprofessionnelle se tiendra mardi 18 octobre, à la fois pour demander des hausses de salaires, mais également pour protester contre les réquisitions dans le secteur de l’énergie.