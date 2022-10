Meurtre de Lola : «Cette affaire symbolise la somme de tous les maux français en matière d'insécurité», selon Thibault de Montbrial

Invité de la Matinale de CNEWS ce mardi 18 octobre, Thibault de Montbrial, Président du Centre Réflexion Sécurité Intérieure, est revenu sur la tragique affaire du meurtre de Lola, 12 ans, à Paris.

Le meurtre de la jeune Lola, 12 ans, retrouvée vendredi dans une malle à Paris, symbolise, selon Thibault de Montbrial, «un peu la somme de tous les maux français en matière d'insécurité aujourd'hui». Le président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure était l'invité de la matinale de CNEWS ce mardi 18 octobre.

«D'abord et avant tout c'est un acte abominable contre une jeune adolescente», a affirmé Thibault de Montbrial, qui a décrit une affaire qui «remplit chacun d'entre nous d'effroi». «C'est l'atteinte à un enfant, en plus chez elle, dans son immeuble, quand on a l'impression que tout va bien».

S'il y a «toujours eu des faits divers terribles» en France, le président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure estime qu'il y a aujourd'hui «une augmentation spectaculaire, exponentielle de la violence physique [...] souvent gratuite».

Rappelant que, selon les premiers éléments de l'enquête, la principale suspecte du meurtre de Lola s'était vue délivrer une obligation de quitter le territoire français (OQTF), Thibault de Montbrial fait également le lien entre la mort de la jeune fille et «l'immigration irrégulière». Une «problématique» qu'il juge «traditionnelle aujourd'hui en France en matière d'insécurité et de violence».