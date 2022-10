Mort de Lola à Paris : les hommages et l'émotion du quartier

Les hommages pour Lola, petite fille de 12 ans tuée vendredi dans le 19e arrondissement de Paris, se multiplient devant son collège et dans le quartier où elle résidait.

L'émotion est toujours vive. Quelques jours après la découverte du corps de Lola, une collégienne de 12 ans, dans une malle à Paris, voisins, camarades et riverains sont toujours sous le choc.

«Je suis super choqué, j'ai encore des images d'elle dans ma tête», a confié à CNEWS Kévin, un voisin de la famille. Ce dernier a décrit une petite fille «très joyeuse, parfois timide, mais souriante».

Devant le collège Georges-Brassens, où était scolarisée la petite fille, beaucoup sont également venus se recueillir et déposer mots et fleurs, en hommage. Une ancienne camarade de classe, présente devant l'établissement, a insisté sur la générosité et la gentillesse de Lola. «Elle était gentille et mignonne», a-t-elle déclaré.

Une cellule d'écoute ouverte

Lundi soir, François Dagnaud, le maire du 19e arrondissement de Paris, a annoncé la mise en place d'une cellule d'écoute. Elle sera installée et ouverte dès ce mardi dans l'enceinte de l'espace polyvalent Pierre Girard.

Communiqué de presse | Face à l'effroi et l'émotion suscités par la mort de Lola, les soutiens s'organisent dans un arrondissement soudé par l'épreuve.



De tout cœur avec ses parents et ses proches, le 19e partage leur deuil. pic.twitter.com/j19QpEhVE8 — François Dagnaud (@FrancoisDagnaud) October 17, 2022

Une cagnotte en ligne, avec l'accord des parents, a également été mise en ligne. «Un petit ange, si jeune, si gentille. Nous voudrions faire tout ce qui est possible pour aider au mieux une famille anéantie», peut-on lire sur la page d'accueil de celle-ci.

A noter qu'une marche blanche est prévue ce mercredi à 15h devant la mairie du 19e arrondissement afin de rendre hommage à Lola.