Eric Ciotti sur la pénurie de carburants : «On ne peut pas laisser 90 personnes bloquer le pays»

Le député LR Eric Ciotti a réagi dans La Matinale de CNEWS à la grève dans les raffineries et dépôts de pétrole qui dure depuis plusieurs semaines maintenant, appelant au déblocage du pays.

Invité dans La Matinale de CNEWS ce mercredi, le député LR, Eric Ciotti, a vivement critiqué le gouvernement dans la gestion de la grève des salariés des raffineries qui a causé une pénurie de carburants dans plus d'un tiers des stations-service du pays.

Il a notamment pointé le manque d'anticipation de l'exécutif. «Il y a eu un retard à l'allumage de la part de l'Etat. On a attendu, on a laissé pourrir la situation. On ne voit pas ce qui arrive, on réagit après, toujours, et on anticipe jamais, avant», a-t-il ainsi déploré.

Le parlementaire a également évoqué la responsabilité des salariés grévistes. En effet, Eric Ciotti s'est indigné de la poursuite des blocages, et ce, malgré les accords passés.

«Aujourd'hui on a un pays, et on a des millions de Français qui supportent le diktat d'une toute petite minorité de grévistes [...]. On ne peut pas laisser 90 personnes bloquer le pays, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui travaillent, qui se lèvent tôt, qui galèrent pour aller au boulot et on les laisse dans la galère toute la journée, ce n'est pas supportable».

Mardi soir, les représentants CGT des sites pétroliers de TotalEnergies ont prolongé «la reconduction du mouvement» jusqu'à ce mercredi en mi-journée.