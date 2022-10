Pénurie de carburants : jusqu’à quand cela va-t-il durer ?

Ce mardi 11 octobre, l'exécutif a durci le ton face à la grève qui s'installe auprès des personnels des raffineries et des dépôts de carburants. Mais combien de temps devrait durer cette situation de pénurie d'essence ?

Alors que les employés de TotalEnergies et Esso-ExxonMobil ont reconduit la grève ce mardi dans les raffineries françaises et les dépôts de carburant, d'après FO et la CGT, l'exécutif entend rétablir l'ordre au plus vite.

Ainsi, cette situation de pénurie - près d'une station sur deux en région parisienne est à sec - devrait s'arrêter dans les jours à venir. Pour autant, un retour à la normale se fera de manière progressive.

Se basant sur les chiffres de consommation d'essence (SP98, SP95, hors diesel ndlr), notre journaliste scientifique Michel Chevalet entrevoit un retour à la normale «à compter d'une semaine», explique-t-il alors que plus de 20.000 cubes/jour d'essence sont acheminés vers les stations-service, à l'accoutumée.

L'exécutif hausse le ton

Face à la stagnation du dialogue entre salariés grévistes et les grands groupes Total et Exxon, l'exécutif a multiplié les déclarations musclées concernant le blocage. Ce matin, le ministre de l'Economie et des finances Bruno Le Maire s'est indigné, exhortant les grévistes à «faire cesser sans délai ces blocages», pointant du doigt une irresponsabilité de la part du premier syndicat de France, la CGT.

La Première ministre Elisabeth Borne a ensuite annoncé la réquisition des personnels pour le déblocage des dépôts de carburants du groupe Esso-Exxonmobil, où un accord salarial a été conclu lundi par deux organisations syndicales, majoritaires à l’échelle du groupe mais pas de ses raffineries.