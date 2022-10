Éducation nationale : la moitié des personnels en proie à «un sentiment d’épuisement élevé», selon une étude

Les résultats du premier baromètre relatif au bien-être des personnels de l'Éducation nationale ont été publiés mercredi 19 octobre, dressant un constat préoccupant.

Une étude qui met en perspective un profond mal-être. Les personnels de l'Éducation nationale exerçant en établissement scolaire sont moins «satisfaits au travail» par rapport aux autres salariés français, selon les premiers résultats du baromètre dédié de la Depp (la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance).

Dans cette étude, le service statistiques du ministère de l'Education, explique notamment que les personnels éducatifs du pays évaluent en moyenne leur satisfaction au travail à 6 sur une échelle allant de 0 à 10. Un chiffre bien en dessous de celui des Français en emploi qui évaluent eux leur satisfaction au travail à 7,2 sur 10, soit 1,2 point de plus.

La note d'information qui accompagne l'étude, et qui décrypte la méthode employée pour la réalisation de cette enquête ayant passé au crible les réponses de 62.000 personnes, souligne toutefois que ces dernières ont été sollicitées au printemps 2022, soit «au moment de la période d'application du protocole sanitaire pour lutter contre l'épidémie de Covid-19». Une période qui s'est accompagnée de beaucoup d'angoisses lesquelles pourraient s'être répercutées dans leurs réponses.

DES ENSEIGNANTS au bout du rouleau

Dans le détail des questions, un premier chiffre se remarque. À la question, «Dans quelle mesure le sentiment d'épuisement s'applique- t-il à votre expérience professionnelle actuelle ?», les personnes interrogées ont répondu en moyenne 6,8 sur 10, dont 7,1 sur 10 pour les personnels du premier degré (enseignants, directeurs d'établissements, enseignants remplaçants qui exercent de la première année de maternelle à la dernière année de l'école élémentaire (CM2)).

Même constat pour les enseignants et personnels de l'Éducation nationale du second degré (collèges et lycées), qui répondent 6,6 sur 10 à la notion d'épuisement, et 6,5 sur 10 pour les personnels médico-sociaux.

Le sentiment de ne pas être «considéré»

Autre enseignement préoccupant, à la question : «Dans quelle mesure avez-vous le sentiment que votre métier est valorisé dans la société?», les personnels de l'Éducation nationale interrogés ont en moyenne répondu 2,5 sur 10.

Pour autant, les sondés s'estiment fiers d'exercer leur profession. Preuve en est, à la question «Dans quelle mesure le sentiment de fierté s'applique-t-il à votre expérience professionnelle actuelle ?», ils ont répondu en moyenne 5,8 sur 10.

Liée à la considération, le niveau de rémunération est également sujet à la critique des sondés, qui, en moyenne, évaluent leur niveau de satisfaction à 3,4 sur 10.