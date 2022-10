Gabriel Attal sur le meurtre de Lola : «Ce qui est indécent c’est la récupération politique et l’instrumentalisation de la mémoire de cette fillette»

Invité de La Matinale de CNEWS, ce jeudi 20 octobre, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal est revenu sur le meurtre de la petite Lola à Paris, dénonçant «l’indécence» de «la récupération politique» et «l’instrumentalisation politique» de l’affaire, notamment par l’extrême droite.

Un débat qui n'a pas lieu d'être ? Le ministre délégué aux Comptes publics, Gabriel Attal était l'invité de La Matinale de CNEWS ce jeudi. Interrogé sur la meurtre barbare de la jeune collégienne Lola, tuée après avoir été violée et torturée, il a regretté l'instrumentalisation par certains groupes politiques dans cette affaire : «ce qui est indécent, c’est la récupération politique, l’instrumentalisation politique de la mémoire de cette fillette par certaines formations et notamment l'extrême droite».

Néanmoins, depuis sa mise en lumière, le ministre a estimé que «dans ces circonstances, toutes les questions étaient légitimes», et qu'il était normal que le gouvernement soit présent «pour rendre des comptes et répondre aux questions qui sont posées». Et pour cause, celles-ci ont été nombreuses.

En effet, ce drame, survenu le 14 octobre dernier, fait l'objet depuis plusieurs jours de nombreuses critiques émanant de l'opposition, liées notamment à la situation administrative de l'accusée : une ressortissante algérienne qui ne possédait plus de titre de séjour valable, à qui on avait délivré une obligation de quitter le territoire (OQTF), et qui ne devait donc pas se trouver en France au moment des faits.

Au micro de Laurence Ferrari, l'ancien porte-parole de du gouvernement, a reconnu une forme d'impuissance de l'Etat, «la difficulté qu'on a, c'est à expulser un certain nombre de ressortissants, notamment de pays du Maghreb, est que les pays d'origine n'acceptent pas de reprendre», même s'il a indiqué qu'il «commençait à avoir une amélioration, de ce point de vue là».