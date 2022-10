Mort de Lola : «Ce qui nous touche, c’est l’atrocité de ce crime», réagit Emmanuel Macron

Interrogé à Bruxelles en marge du conseil européen, Emmanuel Macron s'est exprimé ce vendredi sur le meurtre de la jeune Lola. Un crime qui «nous touche» par son «atrocité», a souligné le président.

Le chef de l'Etat est apparu ému, ce vendredi à Bruxelles, au moment d'évoquer le meurtre de la petite Lola, torturée et tuée il y a une semaine jour pour jour à Paris.

«Qu'est-ce qui nous touche tous ? C’est l’atrocité de ce crime», a souligné Emmanuel Macron. «Quand on fait face au mal radical et qu'on fait l'expérience que c'est possible dans notre société, c'est ça qui est vertigineux», a-t-il ajouté, avant d'avoir une pensée pour «tous les parents qui vivent dans leur chair ce que vivent les parents de Lola».

La famille de l'adolescente «a besoin du respect et de l'affection de la nation», a conclu Emmanuel Macron, qui s'exprimait en marge du conseil européen.

Cette déclaration en forme d'appel à la retenue intervient alors que les circonstances de la mort de Lola et le profil de la suspecte, de nationalité algérienne et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), suscitent de vives critiques.

Jeudi, un «rassemblement pour les victimes» organisé par l'Institut pour la Justice, un think tank proche de l'extrême droite, a rassemblé plusieurs centaines de personnes à Paris, dont Eric Zemmour et plusieurs figures de son parti Reconquête. Les élus du RN ont, eux, préféré observer une minute de silence devant l'Assemblée nationale pour dénoncer ce «crime de trop».

De leur côté, les parents de la victime avaient indiqué ne vouloir «aucune récupération politique».

Un autre hommage, qui lui a reçu l’accord des parents de Lola, doit avoir lieu ce vendredi dans la commune de Fouquereuil (Pas-de-Calais), berceau de la famille de la victime et où elle s'est rassemblée.