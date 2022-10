Mort de Lola : forte émotion à Fouquereuil pour rendre hommage à la fillette

Une semaine après la mort tragique de la jeune Lola, un rassemblement pour un moment de recueillement a eu lieu ce vendredi dans la commune de Fouquereuil (Pas-de-Calais), où ses parents se sont réfugiés.

Des dizaines de personnes se sont réunies ce vendredi à Fouquereuil (Pas-de-Calais) pour un hommage à la petite Lola, tuée à Paris le 14 octobre, à l'occasion d'un rassemblement officiel et volontairement apolitique.

Les habitants, dont quelques enfants, se sont succédé en silence, parfois munis de roses blanches, devant une salle dans cette commune proche de Béthune, d'où est originaire le père de Lola, pour signer le registre de condoléances.

Un portrait de la fillette, orné de nombreuses fleurs, était accroché, avec quelques mots signés par ses deux grands frères, Jordan et Thibault, présents sur place : «Tu étais le soleil de nos vies tu seras l'étoile de nos nuits».

les Obsèques lundi

«Il n’est pas évident de trouver les mots justes pour réconforter une mère, un père, une grand-mère…toute une famille et amis. Pourtant, il est important d’écrire quelques mots pour qu’ils puissent se sentir entourés et soutenus», avait écrit le maire du village sur le site internet de la mairie.

Les obsèques de la fillette, tuée à l'âge de 12 ans dans des conditions tragiques puis retrouvée dans une malle, auront lieu lundi à 14h30 à Lillers (Pas-de-Calais), commune d'origine de sa mère.

La cérémonie, célébrée par l'évêque d'Arras, sera ouverte «à toutes celles et ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage», mais «l'inhumation au cimetière se fera dans la plus stricte intimité», ont précisé les parents jeudi dans un communiqué.

pas de récupération, réclame la famille

Le rassemblement de Fouquereuil est jusqu'à présent le seul ayant été organisé en accord avec la famille, qui souhaite à tout prix éviter la récupération politique. Les proches de la fillette ont demandé vendredi que «cesse instamment, et soit retirée, toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques», a indiqué leur avocate dans un communiqué.

Une demande qui intervient au lendemain d'un «rassemblement pour les victimes» organisé par l'Institut pour la Justice - un think tank proche de l'extrême droite - et qui a réuni plusieurs centaines de personnes à Paris, dont Eric Zemmour et des figures de son parti Reconquête. Les participants brandissaient des pancartes à l'effigie de Lola.

Sur internet, les noms de domaine «manifpourlola.fr», «manifestationpourlola.fr» et «justicepourlola.fr» avaient été achetés par des proches d'Eric Zemmour. Ils ont été résiliés depuis le communiqué de l'avocate.

Les élus du Rassemblement national avaient eu fait le choix de ne pas participer à cette manifestation, préférant respecter une minute de silence devant l’Assemblée nationale.