Conflans-Sainte-Honorine : le maire condamné pour rébellion et refus d’obtempérer

Le maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse, a été condamné à 1.800 euros d’amende pour rébellion et refus d’obtempérer lors d’un contrôle survenu le 13 juillet dernier.

Contrôlé le soir du 13 juillet, Laurent Brosse a eu un comportement déplacé envers les forces de l’ordre. Une attitude qui a valu au maire de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) d'être condamné à 1.800 euros d'amende pour rébellion et refus d'obtempérer.

L’élu de 36 ans s’était fait surprendre au volant, le téléphone à la main. Alors qu’il se faisait contrôler par une brigade de police en patrouille, Laurent Brosse s’est emporté et a essayé d’échapper à l’amende de 135 euros ainsi qu'au retrait automatique de trois points sur son permis de conduire. Ce comportement n’a pas plu aux policiers qui l’ont directement embarqué et placé en garde à vue.

Un «moment d’égarement»

Pour se justifier, le maire de Conflans-Sainte-Honorine a évoqué un «moment d’égarement à la suite de problèmes personnels». En effet, Laurent Brosse fait l’objet d’une procédure pour harcèlement moral et atteinte sexuelle sur son ex-compagne. Après leur séparation, il aurait essayé de la recontacter à plusieurs reprises via de nombreux messages et appels et aurait tenté de l’embrasser lors d’une conversation.

Jugé et convoqué par le tribunal judiciaire de Versailles, il a été reconnu coupable de rébellion et refus d’obtempérer. Par conséquent, il doit payer 80 jours-amende à 18 euros pour son comportement envers les agents et 20 jours-amende à 18 euros également pour le refus d’obtempérer, soit un total de 1.800 euros.