Agression sexuelle présumée d'une fillette à Roanne : «Nous comprenons l'émotion de ce père de famille», assure Olivier Véran

Interrogé lors du traditionnel point presse à l’issue du Conseil des ministres, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a assuré «comprendre l'émotion» du père de famille de Roanne (Loire) dont la fillette de 6 ans a été victime d'une agression sexuelle présumée de la part d'un mineur isolé.

L'affaire suscite une émotion nationale. Ce mercredi, à l'issue du conseil des ministres, Olivier Véran a été invité à faire part de la position du gouvernement concernant l'affaire de ce père de famille de Roanne (Loire) accusé d’avoir passé à tabac un adolescent de 16 ans qui aurait agressé sexuellement sa fille de 6 ans.

L’adolescent, d’origine guinéenne s’est vu prescrire dix jours d’ITT (interruption totale de travail) avant d’être placé en détention provisoire. De son côté, le père de famille fait l’objet d’une enquête pour violences.

«Évidemment, nous comprenons l’émotion de ce père de famille. Comment agirions-nous à la place de cette personne ? Il est difficile de le dire. Tout ce que je peux vous dire, en tant que porte-parole du gouvernement, c’est ma conviction profonde que l’État de droit doit primer et que nous ne souhaitons pas rentrer dans le modèle de société où les gens se feraient justice eux-mêmes», a indiqué le porte-parole du gouvernement.

Une volonté de fermeté

Cette déclaration d'Olivier Véran intervient qu'alors, actuellement, le Parlement se penche sur le projet de budget 2023. Dans ce contexte, le porte-parole du gouvernement a déclaré que l’exécutif avait pour ambition de créer des places supplémentaires de prison et des postes de policiers et de gendarmes.

«Je l’ai dit tout à l’heure, dans le projet de budget que nous adoptons en ce moment au parlement, nous prévoyons la création de 15.000 places de prison. Le projet prévoit de financer 3.000 policiers et gendarmes supplémentaires. Sur l’ensemble du mandat qui commence, nous allons doubler le nombre de magistrats, d’huissiers et de greffiers de justice», a-t-il précisé.

«Nous allons augmenter, comme jamais, la présence des forces de sécurité et de police sur notre territoire. Pour avoir une justice plus ferme, pour avoir une justice plus rapide qui pourra mieux prendre en charge l’ensemble des victimes», a-t-il ajouté.