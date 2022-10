Vols par effraction en série : des policiers inquiets face à des mineurs qui en ont fait un véritable «mode de vie»

Une quinzaine de jeunes d'une cité du nord-est de Paris écume les appartements des beaux quartiers d'Ile-de-France au grand dam des policiers qui les arrêtent régulièrement et les voient recommencer quasi-immédiatement, à peine sortis de garde à vue. «Ils montaient au casse plusieurs fois par semaine», ont confié différentes sources à CNEWS. Plongée dans cette bande de mineurs qui, malgré les interpellations, ne voit pas l'intérêt de sortir de la spirale de la délinquance.

Les policiers les appellent les «Bolt», du nom d’une entreprise de chauffeurs VTC. Car ces délinquants ont une méthode bien à eux. Après avoir cambriolé des appartements dans différents beaux quartiers d’Ile-de-France, ils évitaient systématiquement de rentrer en transports en commun. Leur astuce : solliciter des chauffeurs privés, pour échapper aux contrôles de police.

Ces délinquants ont la particularité d’être jeunes, parfois très jeunes. Et leur enferrement dans les vols avec effraction, qu’ils commettent quasi-quotidiennement, inquiète les enquêteurs.

Ce lundi 3 octobre, des hommes de la BRB (Brigade de répression du banditisme) en apercevaient un, dans une cité du Nord-est parisien d’où viennent plusieurs de ces spécialistes du casse. A 17 ans, il a déjà croisé la route des policiers trois fois en moins de trois mois pour ce type de délit. Les agents décidaient de le surveiller.

Il était avec deux autres jeunes qui embarquaient dans les transports en commun direction Aubervilliers (93), où les policiers allaient les voir entrer et sortir de plusieurs immeubles, comme s’ils cherchaient la bonne cible, poursuivant leur périple sur la commune de Saint-Denis. C’est là que les agents les arrêtaient, pris sur le fait, sortant d’un immeuble où une porte venait d’être fracturée. Le butin : 700 euros, 3.500 dinars algériens, un sac de sport, un ordinateur portable, des paquets de cigarettes et… des chaussettes, souvent utilisées à la place de gants pour ne pas laisser d’empreintes.

En audition, le jeune identifié initialement a reconnu deux vols avec effraction et deux tentatives depuis son arrestation le 25 juillet. En garde à vue, il a même indiqué qu’il doit être jugé pour un fait de même nature ce mois-ci. «Signe qu’il a continué à passer à l’acte malgré les avertissements, nous indique une source policière. On ne l’effraie plus et la réponse judiciaire ne l’impressionne pas. Il faut savoir que quand ils reconnaissent des faits, c’est parce qu’ils savent qu’on a réussi à en lister moins que le nombre réel de leurs cambriolages».

«Leur mode de vie, c’est le vol»

Et la hardiesse dans ce groupe de dix/quinze jeunes, originaires du même quartier, s’acquiert très tôt. «Ils fonctionnent en équipe à tiroirs, ils sont interchangeables», explique une source proche du dossier. «C’est une petite entreprise. Leur mode de vie, c’est le vol. Il n’y a pas de chef. Celui qui se lève en premier met un message sur leur groupe sur un réseau social et demande qui veut se joindre à lui pour partir au casse. L’équipe de deux ou trois se constitue autour de l’ouvreur. Et dans ce rôle, il y a un très jeune qu’on a retrouvé plusieurs fois.»

Du haut de ses 15 ans et demi, l'adolescent en question se paie le luxe de l’insolence et du mépris vis-à-vis des enquêteurs. Interpellé cet été deux fois en quinze jours, il ne montre aucun signe de vouloir s’extraire du cercle de délinquance dans lequel il est entré. «Ces jeunes se sont connus à l’école, ils ont grandi ensemble, ont quitté l’école en troisième ou en seconde», continue notre source. «Ils nous disent que comme ça, ils sont leur propre patron et qu’ils gagnent mieux avec les vols effrac’ qu’en faisant dans les stupéfiants.»

Plusieurs dizaines de milliers d’euros de préjudice

De fait, au total, cette bande a déjà causé plusieurs dizaines de milliers d’euros de préjudice, selon nos informations. «Bijoux, consoles de jeux, argent, une fois ils ont même emmené un coffre-fort. A peine rentrés dans la cité, Ils refourguent ce qu’ils ont volé à des receleurs. L’or est fondu, les perquisitions sont quasi-inutiles, ils vendent tout illico et claquent l’argent dans les fringues, les chaussures. Une fois, il y en a un qui avait un blouson à 1.000 euros sur le dos», nous explique un fin connaisseur de cette bande.

Et même ceux qui les traquent constatent qu’ils sont devenus des experts dans leur «spécialité». Dans certains de leurs historiques Internet on trouve «ville riche 92» ou «cabinet d’avocat», et une fois sur place, ils mènent de véritables raids. Pour ça, leurs outils tiennent dans un sac plastique : un tournevis et une clef à molette. Avec un pass Vigik, permettant d’entrer dans les immeubles, ils se faufilent dans les étages. Pour vérifier que l’appartement est vide, l’un colle son oreille à la porte, l’autre sonne et un dernier fait le guet. Ensuite, l’ouvreur déploie son «talent».

En garde à vue, l'adolescent n’a jamais voulu expliquer comment il fracturait les serrures en moins d’une minute. «A son âge, il est déjà rompu aux gardes à vue, aux interrogatoires», déplore une source proche du dossier. Déjà arrêté plusieurs fois, il monte toujours au cass’, persuadé que tant qu’il est mineur, il n’atterrira pas en prison. Une source proche du dossier les qualifie de bande organisée, qui monte en compétence et risque de basculer dans les violences aux personnes.

«Ils sont très près de basculer», constate une source policière. «Ils n’ont pas de limites. Pour eux c’est : tant que je gagne, je joue.»

Et le dernier trio n’est pas passé loin : alors qu’ils essayaient de voler une voiture, des voisins se sont interposés. D’ailleurs, pour la première fois, la procédure est ouverte en criminel et pour la première fois, ils sont partis en détention provisoire. «Jusqu’au dernier moment, ils pensaient qu’ils allaient y échapper», confie la même source.