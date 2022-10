Alexis Corbière : «Depuis le mois de juin, il y a eu au moins 90 votes communs à l’Assemblée entre les macronistes et le RN»

Invité de La Matinale de CNEWS ce jeudi 27 octobre, le député LFI Alexis Corbière a répondu à Emmanuel Macron qui, mercredi soir, a accusé la gauche de s’être mise «main dans la main avec le Rassemblement national».

«Ce qu'il dit est faux. Personne n'a pactisé, personne n'est main dans la main». Le député LFI de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière a réagi sur CNEWS aux propos virulents du président Emmanuel Macron sur la gauche. Mercredi soir, lors d'une interview sur France 2, le chef de l'Etat a dénoncé «le cynisme» et le «désordre» des oppositions, accusant la gauche de s'être mise «main dans la main» avec le RN au moyen d'une motion de censure.

«Il s'étonne qu'il y aurait des votes communs avec le Rassemblement national, je dis à ceux qui nous écoutent que depuis le mois de juin, il y a eu au moins 90 votes communs sur ce que l'on appelle les scrutins publics à l'Assemblée nationale entre les députés macronistes et le RN», a répliqué Alexis Corbière.

Selon lui, «cette fausse indignation» du président est une manoeuvre pour «masquer» que «son gouvernement est minoritaire à l'Assemblée nationale» et «impose des mauvais budgets par un article qui est le plus autoritaire de la Ve République (l'article 49.3 de la Constitution, ndlr)».

«De plus en plus, le Parlement est méprisé (...) alors que c'est là où il y a toutes les sensibilités politiques qui discutent et qui cherchent à améliorer les choses», a poursuivi Alexis Corbière.

«Nous on dépose une motion de censure pour sanctionner le gouvernement, c'est la seule arme dont on dispose. Marine Le Pen, elle, a voté notre motion de censure», a-t-il ajouté, précisant que à l'inverse, la Nupes n'avait pas voté la motion du RN.