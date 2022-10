Agression sexuelle d'une fillette à Roanne : le père et ses trois complices convoqués le 24 janvier devant la justice

Le père de famille accusé d’avoir tabassé avec trois amis un adolescent de 16 ans suspecté d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans à Roanne (Loire), comparaîtra avec ses complices devant le tribunal correctionnel le 24 janvier à 13h pour violences aggravées avec deux circonstances aggravantes (violences en réunion et violences avec arme), a-t-on appris ce vendredi.

Accusés d'avoir tabassé un adolescent de 16 ans suspecté d'avoir agressé sexuellement à Roanne (Loire) une fillette de 6 ans, le père de celle-ci ainsi que trois de ses amis complices présumés de l'agression comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Roanne le 24 janvier à 13h pour violences aggravées avec deux circonstances aggravantes (violences en réunion et violences avec arme).

Ils avaient été placés en garde à vue jeudi.

Ils avaient été placés en garde à vue jeudi.

Les coups portés avec un câble électrique et un manche à balai ont valu dix jours d'ITT à l'adolescent qui se trouve en détention provisoire depuis sa mise en examen pour agressions sexuelles aggravées sur mineure de moins de 15 ans, a indiqué à l’AFP le parquet de Roanne.

Boulanouar, ami et voisin du père, avait indiqué à CNEWS avoir «des remords mais pas de regrets».

«Il y a eu une altercation entre le père, vu que c’est lui qui l’a attrapé, et l’agresseur. Des coups ont été portés. J’ai des remords mais je ne regretterai jamais rien. Je ne regretterai pas de l’avoir attrapé. Je ne regrette pas d’avoir été là», avait-il dit.

Cette nuit-là, l'adolescent s'était retrouvé nez à nez avec la mère de la victime présumée, alors qu'il sortait de la chambre de la fillette, qui venait, de subir des attouchements à caractère sexuel. La mère de famille avait rapidement prévenu le père, qui, aidé de trois autres personnes, avait reconnu, la nuit suivante, l'agresseur présumé la nuit tentant d'escalader à nouveau le grillage de sa propriété.

