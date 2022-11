Val-de-Marne : 20 jeunes interpellés après avoir tenté de tendre un piège à des policiers au Perreux-sur-Marne

Ce lundi 31 octobre, en début de soirée, une vingtaine de jeunes ont été interpellés au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), soupçonnés d'avoir tenté de préparer une embuscade contre des policiers.

Un drame a peut-être été évité. Il était aux alentours de 20h, ce lundi 31 octobre, soir d'Halloween, lorsque des habitants du Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) ont appelé la police pour prévenir que des jeunes édifiaient une barricade en pleine rue avec des poubelles qu'ils ont ensuite incendiées avant que des riverains réussissent à éteindre le feu.

De sources concordantes à CNEWS, et selon plusieurs témoignages, les individus étaient aussi munis de pavés et de barres de fer, vraisemblablement prêts à commettre des dégradations et à en découdre avec les forces de l'ordre.

Le groupe, selon les premiers éléments des investigations, avait pu se rassembler via le réseau social Snapchat. Certains des jeunes avaient le visage masqué, d'autres des lunettes de protection.

Dépêchés sur les lieux, les policiers ont pu interpeller 20 personnes et rapidement stopper le déroulé des opérations. Sur place, les agents ont retrouvé divers équipements comme des Talkies-walkies, masques de ski, pics de chantiers, mortiers et cocktails Molotov.

Aucun policier n'a été blessé durant l'intervention et il n'y a, par chance, pas eu d'affrontements.