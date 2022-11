Sondage : 7 Français sur 10 pensent que la France est en déclin

Un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS, publié ce jeudi, indique que près de 7 Français sur 10 sont convaincus que la France est en déclin.

Les Français s'inquiètent pour l'avenir de la France. Publié ce jeudi 3 novembre, un sondage réalisé par l'Institut CSA pour CNEWS indique que 69 % d'entre eux estiment leur pays «en déclin». Un sentiment visiblement grandissant puisqu'il a gagné sept points depuis le 16 septembre dernier, lors d'une précédente édition de ce même sondage.

A la question «Pensez-vous que la France soit en déclin ?», 69 % des interrogés ont donc répondu «oui» et 31 % ont opté pour «non». Hommes et femmes semblent plutôt d'accord puisque la réponse affirmative est majoritaire des deux côtés dans des proportions similaires : à 67 % pour les premiers et 71% pour les secondes.

Le «oui» l'emporte également dans toutes les catégories d'âge. Il est plébiscité à près de 70 % ou plus à chaque fois, excepté chez les 18-24 ans qui ne lui ont accordé «que» 51 % de leurs voix. Les 25-34 ans et les 35-49 ans sont les plus affirmatifs puisque respectivement 74 et 73 % d'entre eux pensent que la France est en déclin.

Ces résultats rejoignent ceux de l'enquête «Le coeur des français 2022», réalisée en août dernier par Harris Interactive pour Challenges. Elle a elle aussi montré une augmentation du sentiment décliniste, que les interrogés liaient surtout à la dégradation du système éducatif (51 %) et à la perte de confiance envers les responsables politiques (66 %).

Plus globalement, 59 % des Français avaient affirmé au travers de cette étude que la démocratie s'est dégradée en France au cours des dernières années. Les résultats montraient que la perception d'un déclin est aussi alimentée par le contexte économique actuel, avec la hausse de l'inflation et les inquiétudes persistantes en matière de pouvoir d'achat.

Les deux sondages notent toutefois un clivage selon les sympathies politiques des interrogés : la vision décliniste est plus marquée à droite. De ce côté-là de l'échiquier, 83 % des participants à l'enquête CSA pour CNEWS considèrent ainsi que la France est en déclin. La victoire la plus écrasante du «oui» est à chercher du côté des soutiens du Rassemblement national, qui l'ont choisi à 94 %. Les Républicains suivent de près, avec 89 % de «oui».

A gauche, les réponses affirmatives l'emportent aussi, mais bien moins largement (58 %). Les sympathisants de La France insoumise sont ceux qui adhèrent le plus largement à cette vision décliniste (62 %). Elle obtient moins de suffrages auprès de ceux du Parti socialiste (51 %).

Il n'y a que du côté des soutiens de la majorité présidentielle que le «non» l'emporte. Lorsqu'on leur demande s'ils estiment que la France est en déclin, les électeurs de Renaissance (ex-En marche) répondent par la négative à 54 %.

Sondage réalisé du 2 au 3 novembre par questionnaire auto-administré en ligne, auprès d'un échantillon national représentatif de 1010 personnes majeures.