Sondage : 59% des Français sont favorables à la gestation pour autrui

Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce samedi 27 avril, 59% des Français sont favorables à la gestation pour autrui (GPA), tandis que 41% ne le sont pas.

La GPA toujours au centre du débat. Alors que plusieurs personnalités publiques comme le pape François ou politiques comme Marion Maréchal relancent le débat autour du recours à la gestion pour autrui - qui reste interdite en France et dans de nombreux pays -, 59% des Français y sont quant à eux favorables selon un nouveau sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce samedi 27 avril.

© CNEWS

Dans le détail, les femmes interrogées le sont plus largement que les hommes. En effet, 64% d’entre elles ont estimé approuver cette pratique, qui consiste pour une femme à porter un enfant pour le compte d’un couple de parents, contre 52% chez les hommes. À noter que 1% des hommes et 1% des femmes sondés ont préféré ne pas se prononcer.

L’écart se creuse un peu plus en fonction de l’âge des personnes interrogées. Ainsi, les sondés de moins de 35 ans sont nettement plus favorables que ceux de 50 ans et plus. 70% d’entre eux sont donc pour, contre 52% chez les 50 ans et plus, qui restent tout de même en grande majorité en accord avec ce procédé. Seules les personnes âgées de plus de 65 ans se sont dites défavorables à la gestation pour autrui, à hauteur de 52%.

La droite en défaveur de la GPA

Une tendance similaire à celle observée chez les sondés proches de la droite. Selon le sondage, 52% des personnes interrogées proches du parti des Républicains, par exemple, se sont prononcées contre la GPA, contre 48% qui se sont, au contraire, dites favorables.

Du côté du Rassemblement national, le choix «pas favorable» a récolté encore plus de voix. 55% des sondés proches de ce parti ont ainsi estimé ne pas être en accord avec cette pratique, contre 45% «favorables».

Au contraire, les partis considérés à gauche et au centre sont quant à eux en faveur de la GPA. Les personnes interrogées qui ont une proximité politique avec la France insoumise ont notamment voté à hauteur de 51% pour «favorable», contre 49% pour «pas favorable».

Si 2% des sondés proches d’Europe Ecologie-Les Verts n’ont pas souhaité se prononcer, 71% d’entre eux ont estimé être en accord avec la GPA, contre 27% qui ne le sont pas. Au centre, les interrogés qui votent pour le parti Renaissance sont eux aussi favorables, à hauteur de 64%.

Enfin, au niveau des classes sociales, toutes sont en faveur de la gestion pour autrui mais à des hauteurs différentes. 64% des CSP + sont favorables, contre 59% chez les CSP – et 54% chez les inactifs, chez qui 1% des sondés n’ont pas souhaité se prononcer.

Droit encore en vigueur dans quelque pays du monde, la GPA est en passe d'être abolie unviersellement. Le 3 mars 2023, 100 experts de 75 nationalités se sont accordés autour d’un texte en faveur de l’abolition universelle de la GPA, devenu la Déclaration de Casablanca. L’idée étant d’engager les Etats à «adopter des mesures contre la gestation pour autrui dans toutes ses modalités et sous toutes ses formes», comme l’explique le site internet.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 25 au 26 avril, auprès d’un échantillon représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.