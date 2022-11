Affaire Justine Vayrac : les obsèques de la jeune femme célébrées aujourd'hui dans le Lot

Les obsèques de Justine Vayrac, la jeune femme retrouvée morte le 27 octobre en Corrèze, seront célébrées ce vendredi, à Tauriac (Lot).

C'est à Tauriac (Lot), dans le village où elle habitait avec son fils de deux ans, que les obsèques de Justine Vayrac auront lieu vendredi.

La cérémonie se déroulera à partir de 10h, indique à CNEWS la municipalité. La presse ne pourra pas entrer dans le village dont les accès seront bouclés par la gendarmerie.

la jeune femme droguée ?

Retrouvée morte le 27 octobre à Beynat, en Corrèze, la jeune Lotoise de 20 ans a reçu des coups avant d'être étranglée, a conclu l'autopsie.

Le suspect, un agriculteur de 21 ans, incarcéré et poursuivi pour viol, séquestration et meurtre, a avoué à la fin de sa garde à vue «avoir tué la victime alors qu'ils étaient tous deux à son domicile et qu'ils venaient d'avoir un rapport sexuel consenti».

Selon plusieurs sources, Justine Vayrac se serait sentie mal en discothèque après avoir bu quelques verres d'alcool et aurait décidé de partir dormir dans sa voiture.

Elle aurait alors croisé la route du suspect, une «connaissance» selon un ami de la jeune femme. L'ami en question l'avait alors laissée avec le jeune agriculteur, avant de repartir dans la boîte de nuit.