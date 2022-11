Stanislas Guerini : «On doit être plus ferme avec ceux qui n'ont pas vocation à rester, et se donner plus de moyens pour ceux qui veulent s'intégrer»

Par CNEWS -

Invité de La Matinale de CNEWS ce vendredi 4 novembre, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, est revenu sur le projet de loi immigration présenté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Stanislas Guerini réaffirme «la ligne du gouvernement». Invité de La Matinale de CNEWS ce vendredi 4 novembre, le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques est revenu sur le projet de loi immigration proposé par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. Ainsi, Stanislas Guerini a appuyé la proposition de ses collègues, estimant «qu’il fallait être plus ferme avec ceux qui n’ont pas vocation à rester en France», mais aussi de «se donner plus de moyens pour ceux qui veulent s'intégrer». Sur le même sujet Stanislas Guerini sur les propos de Grégoire de Fournas : «ce député a un problème pathologique avec l'Afrique et les gens de couleur» Lire L’ancien délégué général de La République en marche a détaillé ces dits «moyens», qui se doivent d'être «législatifs» et liés aux forces de police pour «raccompagner à la frontière ceux qui doivent l’être». Enfin, lors de sa prise de parole, Stanislas Guerini a dénoncé des «situations de dépendance» de certains salariés vis-à-vis de leur employeur. Il a ainsi cité les métiers de la restauration, du BTP, ou encore des exploitations agricoles.