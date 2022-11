Pyrénées : le glacier d’Ossoue a fondu deux fois plus cette année et risque de bientôt disparaître

Le glacier d’Ossoue, situé dans les Hautes-Pyrénées, a fondu à une vitesse inquiétante cette année. Au total, il a perdu 4,54 mètres d’épaisseur, soit deux fois plus qu’habituellement, et risque de bientôt disparaître.

Un constat alarmant. L’association Moraine, qui mesure l’évolution du glacier d’Ossoue depuis plus de vingt ans, a constaté que ce dernier a perdu beaucoup plus d’épaisseur que d’habitude.

Située à 3.100 mètres, dans le massif du Vignemale, le glacier d’Ossoue a perdu 4,54 mètres d’épaisseur, contre une 1,80-1,90 mètres habituellement, d’après les moyennes annuelles relevées par l’association.

Une fonte attendue mais qui inquiète. «On s’attendait un peu à de telles mesures à cause d’un hiver déficitaire, mais pas dans d’aussi importantes proportions» a avoué Pierre René, glaciologue à l’association Moraine, interrogé par Le Parisien.

Pour lui, les raisons de cette fonte record sont toutes trouvées. «Il y a les vagues de chaleur, le manque de précipitations et aussi le manque d’enneigement, qui d’habitude régénère et protège le glacier. Sans compter les épisodes de pluie saharienne qui ont amplifié la fonte car le sable absorbe plus les rayonnements solaires».

Une disparition d'ici 2050 ?

Et cela devrait entraîner sa disparition prochaine. «C’est le glacier des Pyrénées le plus touché par le réchauffement climatique qui risque de le faire disparaître d’ici 2050» a-t-il ajouté.

Si le glacier d’Ossoue a encore 35 mètres d’épaisseur, il a tout de même perdu 40 mètres de glace au cours de ces vingt dernières années.

Ainsi, selon Pierre René, même si le réchauffement climatique s’arrêtait dès aujourd’hui, le glacier disparaitrait quand même. «Il continuera de fondre car il n’est plus en équilibre avec les conditions climatiques actuelles».

En 2000, quarante-quatre glaciers avaient été recensés dans les Pyrénées. En 2022, il n’en reste plus que vingt-trois.