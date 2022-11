Paris : la municipalité rachète une parcelle de la Petite Ceinture pour en faire un parc de 3,5 hectares

La municipalité parisienne vient d'annoncer ce mercredi 9 novembre le rachat d'une petite parcelle de la Petite Ceinture appartenant à la SNCF et situé dans le 20e arrondissement, avec l'idée d'y construire un nouveau grand parc de 3,5 hectares d'ici à 2024.

«Plus de 2.000 arbres seront plantés et de nouveaux espaces de promenades seront aménagés d'ici aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 entre le cours de Vincennes et le jardin de la Gare de Charonne», a communiqué la municipalité parisienne ce mercredi, soulignant que ce projet «permettra de créer un nouveau grand parc de 3,5 hectares dans ce quartier populaire de Paris» qui sera relié «au jardin existant».

Une «forêt urbaine» à créer

«Cette forêt urbaine sera une nouvelle étape dans l'investissement massif de la Ville de Paris pour la végétalisation. A l'heure de la COP27, les initiatives des territoires pour planter des arbres, créer des îlots de fraîcheur et de biodiversité sont nécessaires afin que nos villes restent vivables», se félicite la maire de Paris Anne Hidalgo, qui explique – comme un clin d'oeil à sa décision d'augmenter la taxe foncière à Paris – que «les dernières mesures prises [par la Ville]» permettent de «réaffirmer que la transition écologique est une priorité budgétaire».

Un nouveau grand parc pour #Paris20 !





Dès 2024, @Paris ouvrira ce nouveau tronçon de la petite ceinture – du cours de Vincennes à la rue Volga. Au programme : une forêt urbaine, une clairière et une ouverture sur le jardin de la Gare de Charonne.

Ancienne friche industrielle située le long de la Petite Ceinture, ce site – propriété de la SNCF – était un «dépôt de bus jusqu'en 2017 après avoir servi de gare de marchandise jusque dans les années 1970», rappelle la municipalité parisienne, qui travaille depuis plusieurs années à l'ouverture au public de la Petite Ceinture, ancienne ligne ferroviaire à double voie de 32 km autour de Paris dont les vestiges ont laissé place à de jolis espaces verts.

Ouverte au public à divers endroits dans la capitale, notamment dans les 12e, 13e, 15e, 16e arrondissements et donc bientôt dans le 20e arrondissement de Paris, la promenade de la Petite Ceinture «représentera ainsi 12 kilomètres de promenade cumulés d'ici à la fin de la mandature, pour une surface totale de 25 hectares», s'est réjouie la municipalité parisienne dans un communiqué.

une ouverture promise avant les JO

Pour y accéder, il faudra néanmoins attendre au moins un an et demi, d'ici à 2024, pour une ouverture prévue avant l'été et les JO de Paris 2024, alors que les travaux doivent commencer «dès septembre 2023 après une première phase d'étude». A noter d'ailleurs qu'une «concertation avec les habitants» qui sera organisée dans les prochains mois permettra, selon la municipalité, «de préciser les usages qui pourront prendre place dans ce grand espace de nature qui comprendra des espaces boisés, une clairière ou encore une aire de jeu».

Quant au budget d'une telle acquisition, la Ville de Paris parle d'une enveloppe d'environ 16 millions d'euros dont 4,5 millions d'euros seront consacré à l'aménagement du site. Une somme importante pour la municipalité, seulement aidée à hauteur de 500.000 euros par la métropole du Grand Paris, dans la mesure où le projet a été lauréat de l'appel à projet Nature 2050 lancé par cette dernière.