Paris : le projet de rénovation de la gare d'Austerlitz continue de faire grincer des dents

C'est un projet bien avancé, qui continue pourtant de faire grincer des dents. La rénovation de la gare d'Austerlitz – avec la création d'immeubles de bureaux et de logements et d'un centre commercial – est loin de mettre tout le monde d'accord, jusqu'à en alerter le président de la République.

Dernier espoir pour que le projet de rénovation de la gare d'Austerlitz soit abandonné. L'association France Nature Environnement (FNE), des élus (notamment écologistes) ainsi que plusieurs personnalités, à l'instar de Stéphane Bern, ont récemment écrit au président de la République Emmanuel Macron, afin de lui demander «l'annulation du projet d'Austerlitz».

Contre la construction d'une muraille de verre

Ensemble, ils ne dénoncent pas la rénovation de la gare d'Austerlitz mais «l'investissement de 924 millions d'euros d’argent public dans un projet immobilier consistant à édifier un bâtiment monolithique vitré de 300 mètres de long sur 37 mètres de haut» juste à côté de celle-ci. Une véritable «muraille» selon eux, qui viendraient «écraser» 3 monuments historiques mitoyens parmi lesquels la grande verrière d'Austerlitz.

Et c'est là où le bât blesse : le projet est financé par l'Agence française de développement (AFD) qui n'est autre, selon les signataires du courrier envoyé au chef de l'Etat, qu'un «établissement public» dont le directeur est nommé par l'Etat et «qui joue un rôle central dans l'action diplomatique française en faveur du climat».

«Le projet ne tient uniquement par le fait que l'AFD va investir 40.000 m2 de bureaux», affirme Emile Meunier, élu écologiste parisien, très mobilisé sur les questions urbanistiques à Paris, qui regrette que l'institution n'ait pas choisi de s'installer «dans un immeuble de bureaux vides», comme il en existe beaucoup selon lui «à La Chapelle Internationale, à Saint-Ouen (93) ou encore à La Défense (92)».

«Pas besoin de construire de nouveaux bureaux à Paris qui est déjà hyper dense» et «de bétonner ainsi l'un des rares espaces encore libres», estime l'élu qui parle désormais de la «co-responsabilité» à la fois de la Première ministre Elisabeth Borne et de la maire de Paris Anne Hidalgo, qui ont toutes deux «le pouvoir de mettre fin au projet».

Entre les mains des politiques

«Maintenant, c'est une question politique. Sont-elles d'accord pour construire 60.000 m2 de bureaux et centres commerciaux en plein cœur de Paris, alors qu’on parle d'écologie, ou sont-ce juste de belles paroles ?», s'interroge-t-il.

Révélations de la chambre régionale des comptes : petit arrangement entre amis (@mairiedeparis, @GroupeSNCF) pour x2 la taille du centre commercial du #ProjetAusterlitz sans appel d'offre ! Sans voix ?



Aidez-nous à financer notre action juridique : https://t.co/jWHP6BlyBA pic.twitter.com/ZTvvaApobz — Collectif Austerlitz (@coll_austerlitz) July 7, 2022

Un avis partagé par l'association France Nature Environnement (FNE) Paris, pour qui «l'heure n'est plus aux projets climaticides et ruineux». Quant au collectif Austerlitz, il milite depuis plus d'un an contre le projet, espérant peser pour une éventuelle refonte du projet, à l'instar de ce qui a été fait gare du Nord, où l'idée initiale de construction d'un grand centre commercial a finalement été abandonnée.

Pour le collectif, il s'agit d'«un projet démesuré» de «50.000 m2 de bureaux, avec un centre commercial de 25.000 m2 grand comme 5 hypermarchés», qui ne répond «à aucune logique économique et en contradiction avec nos engagements sur le climat». Un centre commercial qui viendrait par ailleurs «mettre en péril», selon le collectif, tous «les commerces de proximité», comme la rue Mouffetard située à deux pas.

Et si l'espoir de faire bouger les choses – malgré l'avancement des travaux déjà engagés – est encore présent, les recours judiciaires semblent quant à eux épuisés, alors que le Conseil d'Etat a récemment débouté le recours en cassation du collectif contre l'attribution du permis de construire pour ce projet et que la Cour administrative d’appel de Paris avait déjà rejeté sa demande d'annulation du permis de construire.