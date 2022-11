Grippe aviaire : plus de 770.000 volailles abattues depuis l'été, selon le ministère de l'Agriculture

Plus de 770.000 volailles françaises ont été euthanasiées depuis le 1er août pour endiguer la grippe aviaire, a annoncé le ministère de l'Agriculture dans un communiqué ce jeudi 10 novembre, ordonnant le confinement des volatiles élevés en plein air.

Un chiffre éloquent. Alors que le précédent bilan communiqué le 12 octobre, faisait état de l'abattage de plus de 330.000 animaux, le ministère de l’Agriculture a annoncé ce jeudi que 770.000 volailles françaises désormais, ont été euthanasiées depuis le 1er août afin d’endiguer la grippe aviaire.

En l'espace d'un mois, ce bilan a plus que doublé du fait de la progression du virus dans les élevages, comptant désormais 49 foyers dans tout l’Hexagone, d'après le communiqué du ministère de l'Agriculture.

Niveau de risque «élevé»

Suite à cette nouvelle inquiétante, Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, a décidé de relever le niveau de risque épizootique vis-à-vis de l’influenza aviaire de «modéré» à «élevé» sur le territoire métropolitain.

Ce relèvement du niveau de risque a été décidé après consultation de l’ANSES et de l’Office français de la biodiversité (OFB).

Si les mesures de prévention sont renforcées pour protéger les élevages, les cas en basse-cour et dans la faune sauvage sont également nombreux et en augmentation.

Cette persistance «inédite» du virus dans l’environnement et une forte activité migratoire d’oiseaux sauvages, contraint les acteurs de la filière à renforcer considérablement leur vigilance et de veiller à l’application la plus stricte des mesures de biosécurité pour empêcher le virus d’entrer dans les élevages et éviter sa diffusion au maximum.

Le ministère de l’Agriculture rappelle néanmoins que la consommation de viande, de foie gras et d'œufs, et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille, ne présente aucun risque pour l’Homme.