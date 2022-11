Le taux de chômage quasi stable au troisième trimestre à 7,3 %

Comme à chaque trimestre, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) publie les chiffres détaillés du chômage en France. Selon les dernières données, le taux de chômage au troisième trimestre 2022 se stabilise autour de 7,3%, avec environ 2,252 millions de demandeurs d'emploi.

Une très légère amélioration. Selon les dernières données de l’Insee publiées ce mardi 15 novembre, le taux de chômage en France (hors Mayotte) se stabilise au troisième trimestre 2022 autour de 7,3% de la population active, contre 7,4% pour le deuxième trimestre. Le nombre de demandeurs d’emploi atteint désormais 2,252 millions de personnes, soit 17.000 de moins par rapport au trimestre précédent.

«Le taux de chômage oscille entre 7,3 et 7,4% depuis le quatrième trimestre 2021, à un niveau inférieur de 0,9 point à celui d’avant la crise sanitaire (fin 2019)», indique l’Insee dans son communiqué.

LE CHÔMAGE BAISSE DANS TOUTES LES CATÉGORIES

Dans le détail, le taux de chômage des jeunes augmente (+0,3 point à 18,3%), mais reste bien en-deçà de son niveau d’avant crise (-3,3 points). Il reste quasi stable chez les 25-49 ans à 6,5%, et se maintient également chez les plus de 50 ans.

Selon les statistiques de l’Insee, il existe un «halo autour du chômage» qui correspond aux personnes qui désirent retrouver un emploi mais qui ne sont pas considérées comme chômeuses par le BIT (chercher activement un emploi et être disponible pour en prendre un). Cette catégorie baisse très légèrement pour atteindre 1,8 millions de personnes, soit 34.000 personnes de moins qu’au trimestre précédent.

Le taux de chômage de longue durée (au moins un an) diminue quant à lui de 0,1 point pour atteindre 2% de la population active, soit son plus bas niveau depuis le deuxième trimestre 2009.

Par ailleurs, le taux d’emploi des 15-64 ans (travailleurs par rapport à la population totale) augmente de 0,3 point à 68,3%, soit son plus niveau depuis que l’Insee le mesure (1975). Ce taux augmente de 0,1 point pour les jeunes (15-24 ans) à 34,9% et atteint également son plus haut niveau depuis 1990, notamment «du fait des contrats en alternance», rapporte l’Insee.

Alors que se profile la réforme des retraites, le taux d’emploi des 50-64 ans augmente de 0,3 point à 66,3%, ce qui représente «un nouveau point haut historique», selon l’Insee.

Le taux d’activité des 15-64 ans (qui calcule le rapport entre nombre d’actifs et population générale) augmente légèrement de 0,2 point, pour atteindre 73,7%, soit son plus haut niveau depuis que l’Insee le mesure.