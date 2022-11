Marne : une tornade balaie un village

Un phénomène violent de «type tornade» a frappé Suippes (Marne) jeudi en début d'après-midi, provoquant des dégâts sur une cinquantaine de bâtiments.

Même si le département de la Marne ne faisait pas partie des départements placés en vigilance jaune, le village de Suippes a malgré tout été touché par un vent violent de «type tornade».

En effet, vers 13h30, «une mini tornade» a «traversé le village» de 3.800 habitants, du sud-ouest vers le nord-est, «sur un couloir d'environ 50 à 100 mètres» de large, occasionnant des dégâts sur «une cinquantaine de bâtiments, essentiellement au niveau des toitures», a résumé sur place, vers 18 heures, le Lieutenant-colonel Philippe Moureau, commandant des opérations de secours.

Images de la tornade qui a causé des dégâts à Suippes dans la Marne ce jeudi vers 13h15 (© Priscillia Lannoy via France3). Plus d'infos au https://t.co/d5OvV5ddZB pic.twitter.com/20fyl8ZmzT — Météo Express (@MeteoExpress) November 17, 2022

Des bâtiments partiellement détruits

Trois bâtiments sont «particulièrement touchés», dont la caserne des pompiers, un hangar et une maison individuelle, a précisé cet officier des sapeur-pompiers. «Aucune victime» n'est à déplorer.

Un communiqué des pompiers avait plus tôt fait état de «vents violents, de type tornades», précisant que le centre d’incendie et de secours était détruit «à plus de 50%».