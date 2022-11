Affaire Vanesa : le maire de Tonneins rend hommage à la famille sur les réseaux sociaux

Alors qu’un trentenaire a été mis en garde à vue ce vendredi 19 novembre après avoir avoué le meurtre par étranglement de Vanesa, une adolescente de 14 ans qu’il avait enlevée à la sortie de son collège, le maire de la ville de Tonneins (Lot-et-Garonne), Dante Rinaudo, s’est exprimé sur ses réseaux sociaux pour rendre hommage à la jeune fille et à sa famille.

Une prise de parole attendue. Deux jours après le meurtre de Vanesa, une adolescente de 14 ans enlevée à la sortie de son collège à Tonneins (Lot-et-Garonne), le maire de la ville, Dante Rinaudo, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce crime et rendre hommage à la jeune fille et à sa famille.

«Elle ne demandait rien quand elle sortait du collège. Elle a rencontré la mauvaise personne au mauvais moment», résume Dante Rinaudo dans un post sur Facebook à l’adresse de la famille de Vanesa.

Au nom de tous ses collègues, le maire rend hommage à la famille et souligne le drame absolu que représente ce meurtre : «J’ai passé la journée avec eux. J’ai vu dans les yeux des enfants : de son frère et de sa sœur toute la détresse et les questionnements que l’on peut avoir quand on est gamins», a-t-il expliqué en invitant ses administrés à être derrière eux.

«Comment peut-on faire du mal à un enfant ?», a conclu le maire de Tonneins au terme de sa vidéo, en ajoutant qu’il ne ferait aucun autre commentaire auprès des médias.

Une marche blanche bientôt organisée ?

Ce message intervient juste après la conférence de presse donnée par le procureur de la République d’Agen, Olivier Naboulet, qui avait d’ores et déjà tenu à exprimer «la solidarité et la compassion» des Tonneinquais à l’égard de cette famille «horriblement meurtrie».

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes appellent à l’organisation d’une marche blanche en hommage à Vanesa. Le maire a affirmé que la commune ferait «le maximum pour soutenir la famille».