Oise : un poulain violemment attaqué par deux molosses, leur propriétaire reste introuvable

Un poulain a été violemment attaqué par deux chiens de catégorie 2 lundi à Senots (Oise) alors qu’il se trouvait à l’intérieur de l’exploitation de son propriétaire.

Des images insoutenables. Attaqué par un pitbull et un American Staffordshire, Early, un poulain âgé d’1 an, a vécu durant de longues minutes un supplice inqualifiable.

Les deux chiens, qui se sont infiltrés sous les yeux de leur propriétaire dans l’enceinte où vit le jeune équidé, se sont véritablement acharnés sur leur pauvre victime pendant trente minutes.

Le bilan pour le jeune cheval spécialisé dans les courses d’obstacles est lourd : des morsures profondes allant jusqu’à l’os avec un risque important de surinfection au niveau des plaies et des conséquences psychologiques irréversibles. 5.000€ de frais de soins ont été nécessaires pour lui sauver la vie.

Un appel lancé sur les réseaux sociaux

«Ce qui me révolte le plus, c’est que sur les images de vidéosurveillance, on entend une femme qui se dissimule des caméras et qui appelle ses chiens. À aucun moment, elle n'est venue porter assistance ou secours au poulain», a déclaré sur CNEWS Romain Marcatté, maréchal-ferrant et éleveur.

Romain Marcatté, concernant l’agression de son poulain par des molosses : «Ce qui me révolte le plus, c’est qu’on entend une femme qui se dissimule des caméras et qui appelle ses chiens. À aucun moment, elle ne vient porter assistance ou secours au poulain» dans #LaMatinale pic.twitter.com/6xwFnJANV9 — CNEWS (@CNEWS) November 25, 2022

Celui-ci a déposé une plainte et lancé un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver l’identité du propriétaire des deux molosses.